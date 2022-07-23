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Резников: Трибунал над Россией можно провести в Харькове

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 12:28
Резников: Трибунал над Россией можно провести в Харькове - Фото
Алексей Резников (фото - Oleksii Reznikov, Twitter)

Россия совершила крупнейшие военные преступления в Харькове, этот город – подходящее место для трибунала над РФ после победы Украины в войне. Об этом написал в Twitter министр обороны Алексей Резников.

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Он опубликовал фото с Салтовки и напомнил: этот харьковский жилмассив – один из крупнейших в Украине, сопоставимый по населению с Мариуполем. По его словам, сейчас это – одно из наибольших мест преступлений оккупантов.

"Харьков – первый форпост цивилизации на границе с мордором. После победы это будет подходящее место для трибунала над Россией", – написал он.

Резников: Трибунал над Россией можно провести в Харькове

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Марк Сировой
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Алексей Резников Харьков трибунал салтовка
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