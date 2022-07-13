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Киев предлагает создание Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 15:28
Киев предлагает создание Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

14 июля на конференции в Гааге Украина выйдет с официальной инициативой о создании Специального трибунала для привлечения руководства России к ответственности за преступление агрессии против Украины. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Глава МИД примет участие по видеосвязи в работе конференции в Гааге, которая будет посвящена привлечению России к ответственности за ее преступления на территории Украины, и призовет для привлечения руководства РФ к ответственности создать Специальный трибунал по преступлениям агрессии против Украины.

"Это будет центральной темой моего онлайн-выступления. Я призову участников перейти от дискуссий к конкретным шагам, предложу разработать подписание соответствующего международного договора", – сказал Кулеба.

Министр пояснил, что создание Спецтрибунала необходимо, несмотря на то, что военные преступления, совершенные на территории Украины гражданами РФ, подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) и офис прокурора этого суда уже ведет их расследование.

Однако при этом МУС не имеет полномочий расследовать действия физических лиц и преследовать их в уголовном порядке за преступления агрессии из-за правовых ограничений, которые закреплены в Римском статуте. Создание Спецтрибунала с такими полномочиями, таким образом, призвано будет не подменять, а дополнять работу МУС и других международных институций, сказал Кулеба.

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Сергей Бережной
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военные преступления дмитрий кулеба Специальный трибунал
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