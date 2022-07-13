Киев предлагает создание Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины – Кулеба

14 июля на конференции в Гааге Украина выйдет с официальной инициативой о создании Специального трибунала для привлечения руководства России к ответственности за преступление агрессии против Украины. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Глава МИД примет участие по видеосвязи в работе конференции в Гааге, которая будет посвящена привлечению России к ответственности за ее преступления на территории Украины, и призовет для привлечения руководства РФ к ответственности создать Специальный трибунал по преступлениям агрессии против Украины.

"Это будет центральной темой моего онлайн-выступления. Я призову участников перейти от дискуссий к конкретным шагам, предложу разработать подписание соответствующего международного договора", – сказал Кулеба.

Министр пояснил, что создание Спецтрибунала необходимо, несмотря на то, что военные преступления, совершенные на территории Украины гражданами РФ, подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) и офис прокурора этого суда уже ведет их расследование.

Однако при этом МУС не имеет полномочий расследовать действия физических лиц и преследовать их в уголовном порядке за преступления агрессии из-за правовых ограничений, которые закреплены в Римском статуте. Создание Спецтрибунала с такими полномочиями, таким образом, призвано будет не подменять, а дополнять работу МУС и других международных институций, сказал Кулеба.

28 февраля прокурор МУС Карим Хан объявил об официальном решении начать расследование военных действий России против Украины. 17 мая Госдеп США объявил программу по сбору, анализу и широкому распространению доказательств совершенных Россией военных преступлений и других злодеяний в Украине. 25 мая США, ЕС и Британия создали группу по документированию военных преступлений в Украине.

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Сергей Бережной

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