Киев предлагает создание Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины – Кулеба
14 июля на конференции в Гааге Украина выйдет с официальной инициативой о создании Специального трибунала для привлечения руководства России к ответственности за преступление агрессии против Украины. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Глава МИД примет участие по видеосвязи в работе конференции в Гааге, которая будет посвящена привлечению России к ответственности за ее преступления на территории Украины, и призовет для привлечения руководства РФ к ответственности создать Специальный трибунал по преступлениям агрессии против Украины.
"Это будет центральной темой моего онлайн-выступления. Я призову участников перейти от дискуссий к конкретным шагам, предложу разработать подписание соответствующего международного договора", – сказал Кулеба.
Министр пояснил, что создание Спецтрибунала необходимо, несмотря на то, что военные преступления, совершенные на территории Украины гражданами РФ, подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) и офис прокурора этого суда уже ведет их расследование.
Однако при этом МУС не имеет полномочий расследовать действия физических лиц и преследовать их в уголовном порядке за преступления агрессии из-за правовых ограничений, которые закреплены в Римском статуте. Создание Спецтрибунала с такими полномочиями, таким образом, призвано будет не подменять, а дополнять работу МУС и других международных институций, сказал Кулеба.
- 28 февраля прокурор МУС Карим Хан объявил об официальном решении начать расследование военных действий России против Украины. 17 мая Госдеп США объявил программу по сбору, анализу и широкому распространению доказательств совершенных Россией военных преступлений и других злодеяний в Украине. 25 мая США, ЕС и Британия создали группу по документированию военных преступлений в Украине.
- 16 марта Международный суд ООН постановил, что Россия должна немедленно прекратить военные действия в Украине. Россия заявила, что не намерена выполнять это требование.
- 11 июня в Украину прибыла независимая международная Комиссия ООН по расследованию преступлений, связанных с агрессией РФ.
- 12 июля в Бундестаге предложили расширить полномочия генерального прокурора ФРГ в части преследования за преступления, совершенные во время российской агрессии в Украине.
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