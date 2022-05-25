США, ЕС и Британия создали группу по документированию военных преступлений в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о создании новой совместной группы Великобритании, ЕС и США для поддержки усилий Генеральной прокуратуры Украины по документированию военных преступлений и других злодеяний, совершенных в Украине российской армией. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

"Консультативная группа по расследованию злодеяний"(ACA) будет предоставлять рекомендации и оперативную помощь отделам генпрокуратуры, которые занимаются расследованием военных преступлений.

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"Хотя Соединенные Штаты и наши партнеры поддерживают ряд международных усилий по привлечению к ответственности за зверства, генеральная прокуратура Украины будет играть решающую роль в привлечении к ответственности виновных в совершении военных преступлений", – прокомментировал Блинкен.

Он добавил, что "ACA будет поддерживать связь с Министерством юстиции США для привлечения к ответственности виновных в судах США".

По словам Блинкена, помимо рационализации усилий, ACA также предоставит расширенное финансирование группе международных прокуроров и других экспертов по военным преступлениям, уже работающим в Украине.

17 мая Государственный департамент США объявил об открытии новой программы – Conflict Observatory – по сбору, анализу и широкому распространению доказательств совершенных Россией военных преступлений и других злодеяний в Украины.

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Роман Брыль

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