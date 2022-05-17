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США начинают собирать доказательства военных преступлений России в Украине

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 23:46
США начинают собирать доказательства военных преступлений России в Украине - Фото
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Государственный департамент США объявил об открытии новой программы – Conflict Observatory – по сбору, анализу и широкому распространению доказательств совершенных Россией военных преступлений и других злодеяний в Украине. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.  

Программа включает документирование, проверку и распространение свидетельств из открытых источников о преступлениях российских войск в развязанной Путиным войне в Украине, говорится в сообщении. 

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Conflict Observatory будет анализировать и сохранять общедоступную и коммерчески доступную информацию, включая спутниковые снимки и информацию, распространяемую через социальные сети, для использования ее в будущих гражданских и уголовных судебных процессах.  

На программу выделяется $6 млн, а в будущем финансирование будет поступать от Европейской инициативы демократической устойчивости (EDRI). В марте Белый дом объявил о выделении EDRI $320 млн для программ в Украине.  

"Новая программа является частью ряда усилий правительства США как на национальном, так и на международном уровне, направленных на обеспечение ответственности за ужасающие действия России", – говорится в заявлении Госдепартамента. 

Conflict Observatory является совместным проектом Esri, ведущей компании в области географических информационных систем, Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, Смитсоновской инициативы по спасению культуры и PlanetScape Ai.  

Отчеты и анализы программы будут доступны онлайн на веб-сайте ConflictObservatory.org. 

"Conflict Observatory — это еще одна демонстрация непоколебимой поддержки Соединенными Штатами народа Украины, который доблестно защищает свою страну и свою свободу в ответ на преднамеренную, неоправданную и неспровоцированную войну президента Путина", – заявляют в Госдепартаменте. 

  • По состоянию на 1 мая Офис генпрокурора открыл 9158 производств, в рамках которых расследуются факты военных преступлений.  

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Роман Брыль
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Госдепартамент США военные преступления Conflict Observatory
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