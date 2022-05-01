Венедиктова: Открыты уже более 9000 производств по военным преступлениям

На сегодняшний день офис генпрокурора открыл 9 тысяч 158 производств, в рамках которых расследуются факты военных преступлений. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире национального телемарафона.

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Венедиктова заявила, что прокуратура каждый день получает основания для возбуждения все новых производств в связи с гибелью гражданских, неизбирательными обстрелами, депортациями взрослых и детей на оккупированные территории или на территорию России.

Она также сказала, что отдельные подозреваемые военнослужащие российской армии уже идентифицированы и будут привлекаться к ответственности за совершенное ими во время оккупации Киевской, Сумской и Черниговской областей.

"По Киевщине это 15 человек, которых мы привлекаем за пытки, изнасилования, мародерство", – заявила генеральный прокурор. Она также сказала, что запущен процесс привлечения к ответственности за захват ЧАЭС.

По словам Венедиктовой, Украина составляет список российских военных преступников "высшего уровня".

"620 топ-подозреваемых – военные, политики, пропагандисты, все эти патрушевы, медведевы, нарышкины, бортниковы. Все они находятся в РФ, но это не значит, что мы не будем привлекать их к ответственности заочно", – заявила Венедиктова.

При этом ряд обвиняемых в военных преступлениях, которые попали в плен, пройдут через очные судебные процессы.

"Если они военнопленные, а у нас есть доказательства, что они не просто участники военных действий, а военные преступники, которые лично убивали граждданских или насиловали, это будет рассматриваться в украинском суде", – сказала генпрокурор.

28 апреля Венедиктова заявила о разоблачении 10 российских военнослужащих, причастных к зверствам в Буче, и опубликовала их имена и фото.

Сергей Бережной

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