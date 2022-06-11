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В Украину прибыла комиссия ООН по расследованию военных преступлений армии РФ

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 22:20
В Украину прибыла комиссия ООН по расследованию военных преступлений армии РФ - Фото
Фото: Олена Кондратюк/Facebook

В Украину прибыла независимая международная Комиссия ООН по расследованию преступлений, связанных с агрессией РФ. Об этом сообщила заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк.   

Основная задача комиссии – установить подозреваемых, собрать доказательства и подготовить материалы для судов. 

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Представители комиссии отметили, что им поручено провести в соответствии с международными стандартами отдельное расследование нарушения международного права в сфере прав человека и международного гуманитарного права в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях за период с конца февраля по март 2022 года. 

Кондратюк напомнила, что Международный уголовный суд ведет собственное полноценное расследование военных преступлений РФ в Украине по просьбе 42 стран.  

Она добавила, что украинские правоохранительные органы ведут расследование более 16 000 военных преступлений и преступлений агрессии, совершенных с 24 февраля 2022 года, в т.ч. относительно более 5000 убийств и 6000 гражданских ранений. 

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Роман Брыль
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