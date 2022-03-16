Международный суд ООН приказал России прекратить военные действия в Украине

Международный суд ООН постановил, что Россия должна немедленно прекратить военные действия в Украине, начатые якобы для предотвращения "геноцида" на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Также РФ должна обеспечить, чтобы любые воинские или нерегулярные вооруженные формирования, а также любые организации или лица, контролируемые Россией, не предпринимали никаких шагов для содействия военным операциям РФ.

Кроме того, согласно принятым судом временным мерам, обе стороны должны воздерживаться от любых действий, которые могут затянуть спор в суде или усложнить принятие им решения.

Две недели назад Украина попросила Международный суд вмешаться в ситуацию, утверждая, что Россия нарушила Конвенцию о геноциде 1948 года, ложно обвинив Украину в совершении геноцида и используя это как предлог для военного вторжения.

"Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным для выполнения Россией, согласно международному праву. Игнорирование решения приведет РФ в еще большую изоляцию", – написал президент Владимир Зеленский в Twitter.

7 марта в Международном суде ООН стартовали слушания по иску "Украина против России" – речь идет об обвинениях против страны-оккупанта в нарушении конвенции от 1948 года о геноциде.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.