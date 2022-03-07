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Геноцид и Россия. Международный суд ООН начал слушания по делу, Москва их игнорирует

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 15:48
Геноцид и Россия. Международный суд ООН начал слушания по делу, Москва их игнорирует - Фото
Международный суд ООН

Сегодня, 7 марта, в Международном суде ООН стартовали слушания по иску "Украина против России" – речь идет об обвинениях против страны-оккупанта в нарушении конвенции от 1948 года о геноциде. Об этом сообщил МИД.

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Делегация Украины изложила свою позицию по соответствующей конвенции от 1948 года, заявив, что РФ манипулирует международным правом и этой конвенцией, причем использовала ее для оправдания вторжения в Украину.

Официальный Киев просит немедленно принять следующие временные меры согласно статье 8 конвенции:

1) РФ должна немедленно остановить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия на территории Украины;

2) РФ должна безотлагательно обеспечить, чтобы любые военные и другие вооруженные подразделения под ее контролем или влиянием прекратили участие в военных действиях;

3) РФ должна воздержаться от любых действий, которые могут усилить или расширить спор, или сделать его более сложным для решения;

4) РФ должна предоставить Суду отчет о мерах, предпринятых для выполнения приказа Суда через неделю после такого приказа, а затем на регулярной основе, определяемой Судом.

Геноцид и Россия. Международный суд ООН начал слушания по делу, Москва их игнорирует

Геноцид и Россия. Международный суд ООН начал слушания по делу, Москва их игнорирует

"Украинская дипломатия продолжает бороться против российских захватчиков на всех фронтах, в том числе юридическом. Мы отстаиваем не только свою свободу и независимость, но и весь международный правопорядок. Международный суд ООН должен стать на сторону Украины и безотлагательно назначить меры предосторожности: приказать РФ немедленно прекратить боевые действия", – прокомментировал иск глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Как заявила в Facebook Елена Зеркаль, которая вела подобные иски против РФ в прошлые годы с 2014-го, вопросы репараций и компенсаций "обязательно будут предметом следующих слушаний, агрессор обязательно заплатит за все".

Представители РФ суд проигнорировали. Еще 5 марта посол РФ в Нидерландах Шульгин заявил, что Россия не собирается участвовать в процессе. 

Украина ожидает решения суда.

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Евгений Пилипенко
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геноцид мус оон
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