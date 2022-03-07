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Турция утверждает, что 10 марта будет встреча Кулеба-Лавров. МИД работает над этим

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 14:18
Турция утверждает, что 10 марта будет встреча Кулеба-Лавров. МИД работает над этим - Фото
Мевлют Чавушоглу (Фото - ЕРА)

В четверг, 10 марта, в Анталье якобы состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Украины, Турции и страны-оккупанта России Дмитрия Кулебы, Мевлюта Чавушоглу и Сергея Лаврова соответственно. Об этом сообщил сегодня глава турецкого МИД, пишет местное агентство Anadolu.

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По его словам, до войны "мы постоянно поддерживали наши контакты, после начала войны мы еще больше увеличили эти усилия".

"Вчера Лавров и Кулеба сообщили, что будут присутствовать на встрече в Анталье. Они особенно хотели, чтобы я принял участие. Мы проведем эту встречу в формате трехстороннего саммита в четверг, 10 марта. Это поворотный момент. Мы продолжаем работать во имя прочного мира", – цитирует его milliyet.com.

Чавушоглу сказал, что "абсолютный приоритет – прекращение военных действий". Министр иностранных дел Турции добавил, что цель Анкары – как можно скорее остановить "конфликт".

"Мы приложили усилия, чтобы сблизить наших российских и украинских собеседников", – отметил он.

Как сообщил LIGA.net спикер МИД Олег Николенко, "возможность такой встречи прорабатывается".

Евгений Пилипенко, Валерия Кондратова
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переговоры Сергей Лавров Турция Мевлют Чавушоглу дмитрий кулеба
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