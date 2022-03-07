Турция утверждает, что 10 марта будет встреча Кулеба-Лавров. МИД работает над этим

В четверг, 10 марта, в Анталье якобы состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Украины, Турции и страны-оккупанта России Дмитрия Кулебы, Мевлюта Чавушоглу и Сергея Лаврова соответственно. Об этом сообщил сегодня глава турецкого МИД, пишет местное агентство Anadolu.

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По его словам, до войны "мы постоянно поддерживали наши контакты, после начала войны мы еще больше увеличили эти усилия".

"Вчера Лавров и Кулеба сообщили, что будут присутствовать на встрече в Анталье. Они особенно хотели, чтобы я принял участие. Мы проведем эту встречу в формате трехстороннего саммита в четверг, 10 марта. Это поворотный момент. Мы продолжаем работать во имя прочного мира", – цитирует его milliyet.com.

Чавушоглу сказал, что "абсолютный приоритет – прекращение военных действий". Министр иностранных дел Турции добавил, что цель Анкары – как можно скорее остановить "конфликт".

"Мы приложили усилия, чтобы сблизить наших российских и украинских собеседников", – отметил он.

Как сообщил LIGA.net спикер МИД Олег Николенко, "возможность такой встречи прорабатывается".

23 февраля 2022 года, за несколько часов до полномасштабного вторжения россиян, Эрдоган обращался к главе РФ Путину: война никому не принесет пользы, дипломатия выгоднее.

1 марта Турция отказалась вводить санкции против России.

6 марта ее президент Эрдоган призвал Путина немедленно прекратить войну и открыть гуманитарные коридоры в городах Украины, где уже гуманитарная катастрофа из-за нападения России.

Евгений Пилипенко , Валерия Кондратова

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