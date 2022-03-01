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Турция отказывается вводить санкции против России

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01.03.2022, 23:25
Турция отказывается вводить санкции против России - Фото
Мевлют Чавушоглу (фото - ЕРА)

Турция не планирует вводить санкции против России. Там объясняют это необходимостью сохранить возможность переговоров. Об этом заявили министр иностранных дел Турции Чавушоглу и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

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"Мы вообще не участвовали в таких санкциях в принципе. Мы также не имеем никакого желания участвовать в этих санкциях", – сказал Чавушоглу. Об этом сообщает Анадолу.

Чавушоглу сказал, что они хотели, чтобы Россия отозвала свою просьбу о пропуске через проливы некоторых ее кораблей, не зарегистрированных в Черноморском флоте, и что администрация Москвы согласилась с этим.

Калын в интервью CNN Turk заявил: "Мы должны действовать, учитывая приоритеты нашей страны. Должен быть актор, который может говорить с Россией. Кто будет разговаривать с Россией, когда все взрывают мосты? Мы не планируем пакет санкций, чтобы оставить этот канал открытым".

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Вадим Ребрина
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Россия санкции война Турция
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