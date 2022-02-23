Эрдоган – Путину: Война никому не принесет пользы, дипломатия выгоднее
Война никому не принесет пользы, для решения конфликта выгоднее использовать дипломатию. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Anadolu.
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Президент Турции подчеркнул, что его страна не признает шагов, направленных против суверенитета и территориальной целостности Украины – это принципиальная позиция.
Эрдоган отметил, что важно найти решение конфликта на основе минских договоренностей.
Президент Турции предупредил, что военный конфликт никому не принесет пользы, а только все усложнит.
Эрдоган сказал, что делать упор на дипломатию выгодно и что внутри НАТО также сохраняется конструктивный настрой.
Он отметил, что Турция придает большое значение продолжению дипломатических контактов и переговоров, а также как и прежде готова внести свой вклад в снижение напряженности и поддержание мира.
Турецкий лидер подтвердил, что ожидает, что Путин как можно скорее посетит Турцию для участия в заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.
- В конце ноября 2021 года Эрдоган предлагал посредничество Украине и России, но Кремль отказался.
- На переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- 27 января 2022 года Эрдоган повторил предложение Зеленскому и Путину приехать для переговоров в Турцию.
- 3 февраля Эрдоган был с визитом в Украине.
- 16 февраля он заявил, что продолжает подготовку "трехсторонней встречи" с участием президента Владимира Зеленского и лидера РФ Владимира Путина, которая может пройти в Стамбуле или в Анкаре.
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