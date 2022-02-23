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Эрдоган – Путину: Война никому не принесет пользы, дипломатия выгоднее

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 16:48
Эрдоган – Путину: Война никому не принесет пользы, дипломатия выгоднее - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (фото - ЕРА)

Война никому не принесет пользы, для решения конфликта выгоднее использовать дипломатию. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Anadolu.

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Президент Турции подчеркнул, что его страна не признает шагов, направленных против суверенитета и территориальной целостности Украины – это принципиальная позиция.

Эрдоган отметил, что важно найти решение конфликта на основе минских договоренностей.

Президент Турции предупредил, что военный конфликт никому не принесет пользы, а только все усложнит.

Эрдоган сказал, что делать упор на дипломатию выгодно и что внутри НАТО также сохраняется конструктивный настрой.

Он отметил, что Турция придает большое значение продолжению дипломатических контактов и переговоров, а также как и прежде готова внести свой вклад в снижение напряженности и поддержание мира.

Турецкий лидер подтвердил, что ожидает, что Путин как можно скорее посетит Турцию для участия в заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

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Наталия Медведева
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