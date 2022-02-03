Эрдоган прилетел в Украину: президента Турции встретили хлебом и солью – фото, видео

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня, 3 февраля, прибыл в Украину. В аэропорту его встречали хлебом-солью, фото опубликовала пресс-служба президента в Twitter.

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В Киеве Эрдоган встретится с президентом Владимиром Зеленским, а в 15:25 они дадут брифинг журналистам.

Эрдоган сообщил в Twitter, что прибыл в Украину для участия в 10-м заседании стратегического совета высокого уровня.

"Мы внимательно следим за вызовами, с которыми сталкивается Украина, и напряженностью в регионе. Турция как причерноморская страна призывает все стороны к сдержанности и диалогу для поддержания мира", – написал Эрдоган.

Он также заявил о необходимости урегулирования конфликта мирным путем и в соответствии с международным правом.

"Турция готова внести свой вклад в поддержание мира и безопасности в своем регионе", – написал Эрдоган.

В 13:00 началась церемония встречи в Мариинском дворце.

В конце ноября 2021 года Эрдоган предлагал посредничество Украине и России в урегулировании конфликта, но Кремль отказался. В конце января 2022-го президент Турции снова предложил посредничество.

18 января Эрдоган заявил, что "не считает вторжение России в Украину реалистичным подходом, потому что Украина – сильная страна".

19 января Эрдоган предложил Зеленскому и Путину приехать на переговоры в Турцию.

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Оксана Житнюк

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