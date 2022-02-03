Эрдоган прилетел в Украину: президента Турции встретили хлебом и солью – фото, видео
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня, 3 февраля, прибыл в Украину. В аэропорту его встречали хлебом-солью, фото опубликовала пресс-служба президента в Twitter.
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В Киеве Эрдоган встретится с президентом Владимиром Зеленским, а в 15:25 они дадут брифинг журналистам.
Эрдоган сообщил в Twitter, что прибыл в Украину для участия в 10-м заседании стратегического совета высокого уровня.
"Мы внимательно следим за вызовами, с которыми сталкивается Украина, и напряженностью в регионе. Турция как причерноморская страна призывает все стороны к сдержанности и диалогу для поддержания мира", – написал Эрдоган.
Он также заявил о необходимости урегулирования конфликта мирным путем и в соответствии с международным правом.
"Турция готова внести свой вклад в поддержание мира и безопасности в своем регионе", – написал Эрдоган.
В 13:00 началась церемония встречи в Мариинском дворце.
Cumhurbaskan? Erdogan, Ukrayna'da Resmi Torenle kars?lan?yor— T.C. Cumhurbaskanl?g? (@tcbestepe) February 3, 2022
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- В конце ноября 2021 года Эрдоган предлагал посредничество Украине и России в урегулировании конфликта, но Кремль отказался. В конце января 2022-го президент Турции снова предложил посредничество.
- 18 января Эрдоган заявил, что "не считает вторжение России в Украину реалистичным подходом, потому что Украина – сильная страна".
- 19 января Эрдоган предложил Зеленскому и Путину приехать на переговоры в Турцию.
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