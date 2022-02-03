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Эрдоган прилетел в Украину: президента Турции встретили хлебом и солью – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2022, 13:17
Эрдоган прилетел в Украину: президента Турции встретили хлебом и солью – фото, видео - Фото
Эрдоган в Киеве (Фото - T.C. Cumhurbaşkanlığı, Twitter)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня, 3 февраля, прибыл в Украину. В аэропорту его встречали хлебом-солью, фото опубликовала пресс-служба президента в Twitter.

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В Киеве Эрдоган встретится с президентом Владимиром Зеленским, а в 15:25 они дадут брифинг журналистам.

Эрдоган сообщил в Twitter, что прибыл в Украину для участия в 10-м заседании стратегического совета высокого уровня.

Эрдоган прилетел в Украину: президента Турции встретили хлебом и солью – фото, видео

"Мы внимательно следим за вызовами, с которыми сталкивается Украина, и напряженностью в регионе. Турция как причерноморская страна призывает все стороны к сдержанности и диалогу для поддержания мира", – написал Эрдоган.

Он также заявил о необходимости урегулирования конфликта мирным путем и в соответствии с международным правом.

"Турция готова внести свой вклад в поддержание мира и безопасности в своем регионе", – написал Эрдоган.

Эрдоган прилетел в Украину: президента Турции встретили хлебом и солью – фото, видео

В 13:00 началась церемония встречи в Мариинском дворце.

Эрдоган прилетел в Украину: президента Турции встретили хлебом и солью – фото, видео

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Оксана Житнюк
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