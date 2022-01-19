Эрдоган предложил Зеленскому и Путину приехать на переговоры в Турцию

Спикер президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган готов помочь Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину в деэскалации напряженности между Украиной и Россией. Об этом он заявил на онлайн-вебинаре "Напряженность между Россией и Украиной: что на кону для Европы и НАТО?", сообщает Daily Sabah.

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"На самом деле он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят там встретиться, разобраться в их вопросах и разногласиях", – сказал Калын.

Он добавил, что "Турция как дружественная для России и Украины страна, а также как союзник по НАТО сделает все возможное, чтобы избежать военных действий".

Калын отметил, что через пару недель Эрдоган поедет в Украину, чтобы провести переговоры с президентом Зеленским.

Он подчеркнул, что диалог между Западом и Россией должен был начаться давно, но заседания Совета НАТО-Россия были сорваны оккупацией Крыма в 2014 году.

Ранее Эрдоган заявил, что "не считает вторжение России в Украину реалистичным подходом, потому что Украина – сильная страна".

В конце ноября 2021-го Эрдоган предлагал посредничество Украине и России, но Кремль отказался.

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Александр Матвиенко

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