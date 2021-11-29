Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил быть посредником между Украиной и Россией на фоне активности российских войск возле украинских границ. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Hurriyet.

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Эрдогана попросили прокомментировать скопление 100 000 российских военных и спросили, может ли Турция выступить в роли посредника.

Он ответил, что выступает за мир в регионе и обсуждал такие вопросы с президентом России Владимиром Путиным.

"По этому поводу будет предложено посредничество, мы обсудим этот вопрос с ними, мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса, развивая переговоры как с Украиной, так и с Путиным", – сказал он.

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Марк Сировой

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