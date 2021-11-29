Новости | Эрдоган предложил быть посредником между Украиной и Россией
29.11.2021, 13:21
Реджеп Тайип Эрдоган (фото - ЕРА)
Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил быть посредником между Украиной и Россией на фоне активности российских войск возле украинских границ. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Hurriyet.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Эрдогана попросили прокомментировать скопление 100 000 российских военных и спросили, может ли Турция выступить в роли посредника.
Он ответил, что выступает за мир в регионе и обсуждал такие вопросы с президентом России Владимиром Путиным.
"По этому поводу будет предложено посредничество, мы обсудим этот вопрос с ними, мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса, развивая переговоры как с Украиной, так и с Путиным", – сказал он.
Новость дополняется...
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев • ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев • ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев • Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев • Semantrum
Керівник служби охорониРазместить вакансию
Киев • Група Компаній ЛІГА
Последние новости
Комментарии