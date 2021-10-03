Личная встреча с Путиным может принести неожиданный результат – Зеленский

Личная встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина может быть предметной и принести неожиданный результат. Об этом Зеленский заявил во время брифинга на выездном заседании фракции Слуга народа.

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По словам Зеленского, украинская сторона готова к встрече с Путиным. Он уверен, что это правильный шаг, и хотел бы встретиться с президентом РФ.

"Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной, мне понятно, что российская сторона, я думаю, окружение президента, не хочет, чтобы он проводил эту встречу со мной именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что готов к встрече с Путиным в любом формате, включая нормандский, потому что такая встреча поможет в решении вопроса о трагедии на Донбассе и вопроса Крыма.

Зеленский отметил, что если Украина согласится не поднимать на личной встрече президентов те или иные вопросы, возможность встречи приблизиться, но он уверен, что Украина не может себе этого позволить.

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Денис Юдин

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