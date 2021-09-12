Встречи Зеленского с Путиным без обсуждения вопроса Крыма не будет – Никифоров

Президент Владимир Зеленский хотел бы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, но российская сторона не готова обсуждать вопрос Крыма. А без обсуждения вопроса оккупированных территорий встреча не будет иметь смысла. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в эфире телеканала Дом.

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Никифоров напомнил, что Путин выразил готовность встретиться с Зеленским, но без обсуждения Крыма.

"А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?", – отметил пресс-секретарь президента.

Никифоров добавил, что переговоры по возможной организации этой встречи продолжаются, но, по большому счету, все зависит от России.

"Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты по этой встречи на каком уровне поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего, естественно, Россия не хочет. В этом смысле эта встреча зависит, по большому счету, от России – согласна ли она говорить о том, что натворила, и как Путин собирается это все исправлять ", – пояснил Никифоров.

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Наталия Медведева

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