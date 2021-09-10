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"Думаю, Байден это понимает". Зеленский не исключает полномасштабной войны с Россией

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2021, 10:40
Владимир Зеленский (скриншот видео Victor Pinchuk Foundation, YouTube)

Президент Владимир Зеленский верит в возможность полномасштабной войны с Россией. По его мнению, опасность ситуации понимает и президент США Джо Байден. Об этом он заявил в интервью Стивену Сакуру на Ялтинской конференции (YES).

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Интервьюер напомнил о наращивании военного присутствия России у границ Украины, в Черном море и спросил, верит ли Зеленский в возможность полномасштабной войны с Россией.

"Считаю, может быть. Так и есть. Мне кажется, 2014-й год был шагом вперед со стороны России. И потом, слава Богу, благодаря украинцам, шагом назад. Их (россиян, – ред.) остановили", – ответил президент.

По мнению Зеленского, потенциал в этой теме есть. Если серьезная эскалация случится, то это будет самая большая ошибка России, после которой "никогда не будет существовать соседства РФ, Украины и Беларуси", говорит президент.

На уточняющий вопрос, понимает ли Байден опасность и уязвимость ситуации, Зеленский ответил: "Думаю, понимает". Он добавил, что много говорил с президентом США в Вашингтоне о вопросе безопасности Украины, ситуации на Донбассе и во временно оккупированном Крыму.

"Вопросы флота и противовоздушной обороны – президент Байден акцептовал, что будет поддерживать эти украинские предложения. Для нас это был очень важный сигнал. Посмотрим, как будет в реальности – не на словах, а на деле", – сказал Зеленский.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский война владимир путин джо байден
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