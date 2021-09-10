"Думаю, Байден это понимает". Зеленский не исключает полномасштабной войны с Россией

Президент Владимир Зеленский верит в возможность полномасштабной войны с Россией. По его мнению, опасность ситуации понимает и президент США Джо Байден. Об этом он заявил в интервью Стивену Сакуру на Ялтинской конференции (YES).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Интервьюер напомнил о наращивании военного присутствия России у границ Украины, в Черном море и спросил, верит ли Зеленский в возможность полномасштабной войны с Россией.

"Считаю, может быть. Так и есть. Мне кажется, 2014-й год был шагом вперед со стороны России. И потом, слава Богу, благодаря украинцам, шагом назад. Их (россиян, – ред.) остановили", – ответил президент.

По мнению Зеленского, потенциал в этой теме есть. Если серьезная эскалация случится, то это будет самая большая ошибка России, после которой "никогда не будет существовать соседства РФ, Украины и Беларуси", говорит президент.

На уточняющий вопрос, понимает ли Байден опасность и уязвимость ситуации, Зеленский ответил: "Думаю, понимает". Он добавил, что много говорил с президентом США в Вашингтоне о вопросе безопасности Украины, ситуации на Донбассе и во временно оккупированном Крыму.

"Вопросы флота и противовоздушной обороны – президент Байден акцептовал, что будет поддерживать эти украинские предложения. Для нас это был очень важный сигнал. Посмотрим, как будет в реальности – не на словах, а на деле", – сказал Зеленский.

В Пентагоне министр обороны Украины Андрей Таран и глава Пентагона Остин подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. США предоставит Украине $60 млн, в том числе на "Джавелины".

Сейчас Россия и Беларусь проводят совместные учения Запад-2021. Зеленский заявлял, что Россия отрабатывает "варианты возможного захвата" Киева, Харькова и Одессы к учениям Запад-2021.

Читайте также в разделе Мнения: Запад-2021. Как Путин и Лукашенко готовятся захватывать Украину и страны НАТО

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.