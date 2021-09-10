"Думаю, Байден это понимает". Зеленский не исключает полномасштабной войны с Россией
Президент Владимир Зеленский верит в возможность полномасштабной войны с Россией. По его мнению, опасность ситуации понимает и президент США Джо Байден. Об этом он заявил в интервью Стивену Сакуру на Ялтинской конференции (YES).
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Интервьюер напомнил о наращивании военного присутствия России у границ Украины, в Черном море и спросил, верит ли Зеленский в возможность полномасштабной войны с Россией.
"Считаю, может быть. Так и есть. Мне кажется, 2014-й год был шагом вперед со стороны России. И потом, слава Богу, благодаря украинцам, шагом назад. Их (россиян, – ред.) остановили", – ответил президент.
По мнению Зеленского, потенциал в этой теме есть. Если серьезная эскалация случится, то это будет самая большая ошибка России, после которой "никогда не будет существовать соседства РФ, Украины и Беларуси", говорит президент.
На уточняющий вопрос, понимает ли Байден опасность и уязвимость ситуации, Зеленский ответил: "Думаю, понимает". Он добавил, что много говорил с президентом США в Вашингтоне о вопросе безопасности Украины, ситуации на Донбассе и во временно оккупированном Крыму.
"Вопросы флота и противовоздушной обороны – президент Байден акцептовал, что будет поддерживать эти украинские предложения. Для нас это был очень важный сигнал. Посмотрим, как будет в реальности – не на словах, а на деле", – сказал Зеленский.
- Весной 2021-го Россия стянула к границам Украины и во временно оккупированный Крым рекордное число военных с 2014 года. После деэскалации ситуации министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что РФ отвела от границ Украины не более 12 000 из 100 000 военных.
- 31 августа Зеленский прилетел в США, где провел ряд встреч, в том числе с президентом США Джо Байденом, после которой лидеры опубликовали общую декларацию о стратегическом партнерстве.
- В Пентагоне министр обороны Украины Андрей Таран и глава Пентагона Остин подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. США предоставит Украине $60 млн, в том числе на "Джавелины".
- Сейчас Россия и Беларусь проводят совместные учения Запад-2021. Зеленский заявлял, что Россия отрабатывает "варианты возможного захвата" Киева, Харькова и Одессы к учениям Запад-2021.
Читайте также в разделе Мнения: Запад-2021. Как Путин и Лукашенко готовятся захватывать Украину и страны НАТО
Комментарии