UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский заявил, что РФ отрабатывает "варианты захвата" трех городов. Но в войну не верит

16.06.2021, 16:34
Зеленский заявил, что РФ отрабатывает
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Офис президента получает информацию, что Россия отрабатывает "варианты возможного захвата" Киева, Харькова и Одессы. Но президент Владимир Зеленский не верит в полномасштабную войну. Об этом он рассказал в интервью Reuters, AP и AFP, которое опубликовала пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленский рассуждал о стягивании войск РФ к границам Украины весной 2021 года. По его мнению, у этого "показательного стягивания и отведения войск" была внешняя причина (появление новой администрации США), однако вероятность эскалации все еще есть.

Президент отметил, что РФ постоянно заявляет, что она не при чем, надо говорить с подконтрольными ей террористическими организациями ЛНР/ДНР, однако именно Россия готовит на сентябрь учения с Беларусью Запад-2021.   

"Тогда вопрос: а Запад-2021, учения, которые вы проводите – не "ЛДНР" (террористическая организация, – ред.), не ОРДЛО, это вы проводите. Тогда скажите мне, а почему здесь – по той информации, которую мы получаем – отрабатываются варианты возможного захвата Киева, Одессы, Харькова? Просто удивляешься, как можно вот так говорить одно, а делать другое", – сказал Зеленский.

Зеленский сказал, Украина должна ожидать осложнений и быть готовой к ним каждый день, хотя сам не считает, что они будут.

"Вероятность провокаций есть, в частности, в середине сентября, когда будет Запад-2021. И все же я считаю, что в полномасштабной войне РФ не заинтересована…Я не сказал, что не будет эскалации. Вероятность эскалации есть каждый день. Я считаю, что не будет полномасштабной войны. Я очень в это верю, потому что это Третья мировая война", – добавил он.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский киев одесса Харьков войска захват запад-2021
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 