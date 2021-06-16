Зеленский заявил, что РФ отрабатывает "варианты захвата" трех городов. Но в войну не верит

Офис президента получает информацию, что Россия отрабатывает "варианты возможного захвата" Киева, Харькова и Одессы. Но президент Владимир Зеленский не верит в полномасштабную войну. Об этом он рассказал в интервью Reuters, AP и AFP, которое опубликовала пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский рассуждал о стягивании войск РФ к границам Украины весной 2021 года. По его мнению, у этого "показательного стягивания и отведения войск" была внешняя причина (появление новой администрации США), однако вероятность эскалации все еще есть.

Президент отметил, что РФ постоянно заявляет, что она не при чем, надо говорить с подконтрольными ей террористическими организациями ЛНР/ДНР, однако именно Россия готовит на сентябрь учения с Беларусью Запад-2021.

"Тогда вопрос: а Запад-2021, учения, которые вы проводите – не "ЛДНР" (террористическая организация, – ред.), не ОРДЛО, это вы проводите. Тогда скажите мне, а почему здесь – по той информации, которую мы получаем – отрабатываются варианты возможного захвата Киева, Одессы, Харькова? Просто удивляешься, как можно вот так говорить одно, а делать другое", – сказал Зеленский.

Зеленский сказал, Украина должна ожидать осложнений и быть готовой к ним каждый день, хотя сам не считает, что они будут.

"Вероятность провокаций есть, в частности, в середине сентября, когда будет Запад-2021. И все же я считаю, что в полномасштабной войне РФ не заинтересована…Я не сказал, что не будет эскалации. Вероятность эскалации есть каждый день. Я считаю, что не будет полномасштабной войны. Я очень в это верю, потому что это Третья мировая война", – добавил он.

22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о "завершении учений" и начале отвода войск РФ от границ Украины.

18 мая главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил, что у границ Украины остаются около 80 000 войск РФ. 15 июня глава МИД Кулеба заявил, что РФ отвела не более 12 000 войск.

Марк Сировой

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