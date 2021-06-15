После "учений" Россия отвела от украинской границы только десятую часть военных – Кулеба

Вопреки "громким заявлениям" Кремля, реального отведения российских войск от украинской границы не происходит. Всего было отведено не более 12 000 из 100 000 российских военных. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга председателем ОБСЕ Анн Линде.

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Глава МИД сообщил, что на момент заявления Кремля о завершении так называемых учений, по оценкам украинского ведомства, у границ и на оккупированных территориях было сосредоточено более 100 000 российских военных. Прошло больше месяца, но с территорий отвели только около 12 000 военных.

"Потому это не отведение, это не деэскалация, и угроза остается актуальной", – заявил Кулеба.

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Оксана Житнюк

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