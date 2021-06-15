После "учений" Россия отвела от украинской границы только десятую часть военных – Кулеба
Вопреки "громким заявлениям" Кремля, реального отведения российских войск от украинской границы не происходит. Всего было отведено не более 12 000 из 100 000 российских военных. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга председателем ОБСЕ Анн Линде.
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Глава МИД сообщил, что на момент заявления Кремля о завершении так называемых учений, по оценкам украинского ведомства, у границ и на оккупированных территориях было сосредоточено более 100 000 российских военных. Прошло больше месяца, но с территорий отвели только около 12 000 военных.
"Потому это не отведение, это не деэскалация, и угроза остается актуальной", – заявил Кулеба.
- 30 марта 2021-го главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В сети появились видео и фото переброски эшелонов и колонн техники в Крым и другие регионы. Под Воронежем россияне создали большой военный лагерь и стягивали технику.
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что это наибольшее с 2014 года количество российских войск. США выразили беспокойство эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
- Также в Пентагоне выразили опасения и позвонили в Киев, заверив, что США "не допустят агрессии России".
- Россия тем временем призвала не рассматривать "маневры" своих вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии – якобы масштабы "учений" не превысили показателей прошлых лет.
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