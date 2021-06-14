Российская агрессия не исключает вступления Украины в НАТО – Байден

Президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия против Украины не исключает возможности вступления Украины в НАТО. Об этом он сказал на брифинге по итогам саммита НАТО, который транслировал сайт Белого дома.

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На вопрос журналиста, исключает ли агрессия России против Украины членство последней в Североатлантическом альянсе, Байден ответил: "Нет".

Перспектива членства Украины в НАТО, по его словам, зависит от того, будет ли Украина соответствовать критериям вступления.

"Факт заключаются в том, что они должны побороть коррупцию, им еще нужно выполнить другие критерии, чтобы получить ПДЧ", – сказал Байден. По его мнению, этого еще не произошло.

Вместе с тем президент США заверил, что НАТО будет поддерживать Украину в противостоянии агрессии РФ.

"Не только от меня зависит, может ли Украина присоединиться к НАТО. Это будет зависеть от всего альянса и того, как они проголосуют", – сказал Байден.

Вадим Ребрина

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