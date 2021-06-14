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Зеленский о решении саммита НАТО: Спасибо, но четких сроков мы не увидели

14.06.2021, 22:57
Зеленский о решении саммита НАТО: Спасибо, но четких сроков мы не увидели - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

В Офисе президента заявили, что Украина положительно восприняла решение сегодняшнего саммита НАТО, который подтвердил перспективу членства в альянсе, а План действий по членству (ПДЧ) назвал неотъемлемой частью этого процесса. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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"Мы благодарны членам НАТО за такое вполне логичное решение, которое полностью подтвердило решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года", – сказал президент Владимир Зеленский.

Вместе с тем , отметил он, в решении отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, "на которые мы надеялись".

"Мы продолжим курс на реформы в сфере безопасности и обороны с тем, чтобы еще больше соответствовать стандартам совместимости с государствами-членами НАТО", – сказал Зеленский.

Он считает "бесценным вкладом" в безопасность всего евроатлантического пространства противостояние Украины российской агрессии.

В ОП сообщили, что в своих дальнейших двусторонних переговорах с лидерами государств-членов НАТО президент продолжит детальное обсуждение евроатлантических стремлений Украины.

Об этом в частности пойдет речь на его встрече с президентом США Джо Байденом во время запланированного визита в Соединенные Штаты.

"Роль Украины в обеспечении глобальной безопасности должна быть надлежащим образом оценена", – подчеркнул Зеленский.

  • Сегодня в Брюсселе состоялся саммит НАТО. Страны-члены альянса подтвердили решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом НАТО посредством плана действий по членству (ПДЧ). 
  • Россию члены НАТО определили как угрозу евроатлантической безопасности. 
  • Также страны НАТО одобрили комплексную политику киберзащиты альянса. Некоторые случаи масштабных злонамеренных действий в киберпространстве против одной из них могут расцениваться как вооруженное нападение, что приведет к применению статьи 5 о коллективной защите.
Вадим Ребрина
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