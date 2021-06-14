Зеленский о решении саммита НАТО: Спасибо, но четких сроков мы не увидели

В Офисе президента заявили, что Украина положительно восприняла решение сегодняшнего саммита НАТО, который подтвердил перспективу членства в альянсе, а План действий по членству (ПДЧ) назвал неотъемлемой частью этого процесса. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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"Мы благодарны членам НАТО за такое вполне логичное решение, которое полностью подтвердило решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года", – сказал президент Владимир Зеленский.

Вместе с тем , отметил он, в решении отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, "на которые мы надеялись".

"Мы продолжим курс на реформы в сфере безопасности и обороны с тем, чтобы еще больше соответствовать стандартам совместимости с государствами-членами НАТО", – сказал Зеленский.

Он считает "бесценным вкладом" в безопасность всего евроатлантического пространства противостояние Украины российской агрессии.

В ОП сообщили, что в своих дальнейших двусторонних переговорах с лидерами государств-членов НАТО президент продолжит детальное обсуждение евроатлантических стремлений Украины.

Об этом в частности пойдет речь на его встрече с президентом США Джо Байденом во время запланированного визита в Соединенные Штаты.

"Роль Украины в обеспечении глобальной безопасности должна быть надлежащим образом оценена", – подчеркнул Зеленский.

Сегодня в Брюсселе состоялся саммит НАТО. Страны-члены альянса подтвердили решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом НАТО посредством плана действий по членству (ПДЧ).

Россию члены НАТО определили как угрозу евроатлантической безопасности.

Также страны НАТО одобрили комплексную политику киберзащиты альянса. Некоторые случаи масштабных злонамеренных действий в киберпространстве против одной из них могут расцениваться как вооруженное нападение, что приведет к применению статьи 5 о коллективной защите.

Вадим Ребрина

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