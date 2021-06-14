Кибератака против члена НАТО может расцениваться как вооруженное нападение — саммит

Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе приняли решение о том, что некоторые случаи масштабных злонамеренных действий в киберпространстве против одной из них может расцениваться как вооруженное нападение, что приведет к применению статьи 5 о коллективной защите. Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В документе отмечается, что киберугрозы безопасности Североатлантического альянса становятся все более частыми и разрушительными.

Чтобы противостоять растущему вызову кибербезопасности, страны НАТО одобрили комплексную политику киберзащиты альянса.

"Союзники признают, что воздействие значительных злонамеренных кумулятивных действий в киберпространстве при определенных обстоятельствах может рассматриваться как вооруженное нападение", – говорится в документе.

Решение о том, приведет ли к применению статьи 5 та или иная кибератака, будет приниматься Североатлантическим советом "в индивидуальном порядке".

Справка. Статья 5 Вашингтонского договора предусматривает создание системы коллективной защиты. Стороны соглашаются, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-участниц будет рассматриваться как нападение на них всех, и если такое произойдет, каждая страна поможет жертве агрессии, в том числе с применением вооруженной силы.

В коммюнике говорится, что страны будут шире использовать НАТО как платформу для политических консультаций касательно кибератак, "рассматривая возможные коллективные ответные меры".

Выступая в воскресенье перед журналистами, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сказал, что "есть мнение, что если кто-то подвергнется массированной кибератаке и ему потребуется техническая или разведывательная поддержка со стороны другого союзника, чтобы справиться с этим, они могут воспользоваться статьей 5, чтобы получить помощь", сообщает CNN.

7 мая оператор американского трубопровода Colonial Pipeline был взломан хакерами, след за которыми ведет в Россию. Они перекрыли поставки на 9000 км трубопровода. В связи с инцидентом власти объявили чрезвычайное положение. Уже 14 мая сообщалось, что оператор Colonial Pipeline заплатил злоумышленникам $5 млн выкупа.

Однако позже ФБР взломало биткоин-кошелек хакеров и вернула оттуда $2,3 млн выкупа за Colonial Pipeline.

Сегодня в Брюсселе состоялся саммит НАТО. Страны-члены альянса подтвердили решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом НАТО через план действий по членству (ПДЧ).

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.