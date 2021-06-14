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Кибератака против члена НАТО может расцениваться как вооруженное нападение — саммит

14.06.2021, 20:56
Кибератака против члена НАТО может расцениваться как вооруженное нападение — саммит - Фото
Фото: пресс-служба НАТО

Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе приняли решение о том, что некоторые случаи масштабных злонамеренных действий в киберпространстве против одной из них может расцениваться как вооруженное нападение, что приведет к применению статьи 5 о коллективной защите. Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита.

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В документе отмечается, что киберугрозы безопасности Североатлантического альянса становятся все более частыми и разрушительными.

Чтобы противостоять растущему вызову кибербезопасности, страны НАТО одобрили комплексную политику киберзащиты альянса.

"Союзники признают, что воздействие значительных злонамеренных кумулятивных действий в киберпространстве при определенных обстоятельствах может рассматриваться как вооруженное нападение", – говорится в документе.

Решение о том, приведет ли к применению статьи 5 та или иная кибератака, будет приниматься Североатлантическим советом "в индивидуальном порядке".

Справка. Статья 5 Вашингтонского договора предусматривает создание системы коллективной защиты. Стороны соглашаются, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-участниц будет рассматриваться как нападение на них всех, и если такое произойдет, каждая страна поможет жертве агрессии, в том числе с применением вооруженной силы.

В коммюнике говорится, что страны будут шире использовать НАТО как платформу для политических консультаций касательно кибератак, "рассматривая возможные коллективные ответные меры".

Выступая в воскресенье перед журналистами, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сказал, что "есть мнение, что если кто-то подвергнется массированной кибератаке и ему потребуется техническая или разведывательная поддержка со стороны другого союзника, чтобы справиться с этим, они могут воспользоваться статьей 5, чтобы получить помощь", сообщает CNN.

  • 7 мая оператор американского трубопровода Colonial Pipeline был взломан хакерами, след за которыми ведет в Россию. Они перекрыли поставки на 9000 км трубопровода. В связи с инцидентом власти объявили чрезвычайное положение. Уже 14 мая сообщалось, что оператор Colonial Pipeline заплатил злоумышленникам $5 млн выкупа.
  • Однако позже ФБР взломало биткоин-кошелек хакеров и вернула оттуда $2,3 млн выкупа за Colonial Pipeline.
  • Сегодня в Брюсселе состоялся саммит НАТО. Страны-члены альянса подтвердили решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом НАТО через план действий по членству (ПДЧ). 
Вадим Ребрина
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