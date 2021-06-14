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В одном ряду с терроризмом. Страны НАТО определили Россию как угрозу безопасности

14.06.2021, 22:04
В одном ряду с терроризмом. Страны НАТО определили Россию как угрозу безопасности - Фото
Фото: ЕРА

На сегодняшнем саммите в Брюсселе страны-члены НАТО пришли к выводу, что агрессивные действия России создают угрозу евроатлантической безопасности. Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита. При этом через точку с запятой упоминается угроза терроризма "во всех его формах".

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Участники альянса констатировали, что их страны сталкиваются с "многогранными угрозами, системной конкуренцией со стороны напористых и авторитарных держав, а также с растущими вызовами безопасности для наших стран и наших граждан со всех стратегических направлений".

"Агрессивные действия России представляют собой угрозу евроатлантической безопасности; терроризм во всех его формах и проявлениях остается постоянной угрозой для всех нас", – говорится в коммюнике.

В документе отмечается, что "государственные и негосударственные субъекты" бросают вызов основанному на правилах международному порядку и стремятся подорвать демократию во всем мире.

Эта нестабильность способствует незаконной миграции и торговле людьми, сказано в коммюнике.

Также говорится о потенциальной угрозе со стороны Китая.

"Растущее влияние Китая и его международная политика могут создать проблемы, которые нам необходимо решать вместе как Североатлантическим альянсом. Мы будем взаимодействовать с Китаем с целью защиты интересов безопасности НАТО", – отметили члены НАТО в итоговом документе.

  • Сегодня в Брюсселе состоялся саммит НАТО. Страны-члены альянса подтвердили решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом НАТО через план действий по членству (ПДЧ). 
  • Также страны НАТО одобрили комплексную политику киберзащиты альянса. Некоторые случаи масштабных злонамеренных действий в киберпространстве против одной из них могут расцениваться как вооруженное нападение, что приведет к применению статьи 5 о коллективной защите.
Вадим Ребрина
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Россия Китай нато безопасность
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