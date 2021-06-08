Зеленский сказал Байдену о необходимости плана вступления в НАТО с четкими датами – ОП

Во время вчерашнего разговора с президентом США Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский сказал, что нужен "логистический план вступления Украины в Альянс в ближайшем будущем". Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает пресс-служба ОП.

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Согласно сообщению, Зеленский поднял вопрос необходимости реального пошагового плана для присоединения Украины к НАТО, который должен быть привязан к четким календарным датам. Президент отметил, что время заявлений и деклараций о намерениях должно остаться в прошлом, говорят на Банковой.

"Не может быть сомнений в том, что Украина по своему ценностному фундаменту является неотъемлемой частью Европы. Сейчас, в новой ситуации в Европе, нужен именно логистический план вступления Украины в Альянс в ближайшем будущем. НАТО для нашего государства – это способ максимальной защиты", – сказал Зеленский Байдену.

Он также отметил, что движение Украины в НАТО – это возможность достичь предпосылок для установки на Донбассе стабильного и прочного мира.

Вадим Ребрина

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