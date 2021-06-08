Зеленский сказал Байдену о необходимости плана вступления в НАТО с четкими датами – ОП
Во время вчерашнего разговора с президентом США Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский сказал, что нужен "логистический план вступления Украины в Альянс в ближайшем будущем". Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает пресс-служба ОП.
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Согласно сообщению, Зеленский поднял вопрос необходимости реального пошагового плана для присоединения Украины к НАТО, который должен быть привязан к четким календарным датам. Президент отметил, что время заявлений и деклараций о намерениях должно остаться в прошлом, говорят на Банковой.
"Не может быть сомнений в том, что Украина по своему ценностному фундаменту является неотъемлемой частью Европы. Сейчас, в новой ситуации в Европе, нужен именно логистический план вступления Украины в Альянс в ближайшем будущем. НАТО для нашего государства – это способ максимальной защиты", – сказал Зеленский Байдену.
Он также отметил, что движение Украины в НАТО – это возможность достичь предпосылок для установки на Донбассе стабильного и прочного мира.
- Вчера утром, 7 июня 2021-го, издание Axios сообщило, что после скандала со сменой руководства Нафтогаза у Байдена якобы отказались от идеи приглашать Зеленского в Вашингтон до саммита президента США с лидером РФ Владимиром Путиным, который запланирован на 16 июня.
- В тот же день вечером Зеленский и Байден поговорили по телефону. Американский лидер пригласил украинского коллегу посетить Вашингтон в июле.
- Сегодня утром стало известно, что Офис президента исправил текст пресс-релиза о разговоре. Сначала там говорилось, что Байден подчеркнул важность предоставления украинскому государству ПДЧ в НАТО, сейчас – что это Зеленский, а не Байден, подчеркнул важность предоставления Украине ПДЧ.
- Зеленский считает инцидент "несущественным".
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