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"Слова не важны, важны поступки". Зеленский объяснил конфуз с сообщением о пути в НАТО

08.06.2021, 11:44
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский считает несущественным то, что Офис президента исправил свой первоначальный пресс-релиз о его разговоре с главой США Джо Байденом, убрав оттуда сообщение о поддержке хозяином Белого дома идеи предоставления Украине плана действий о членстве в НАТО. Об этом он сказал в комментарии Украинской правде.

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Зеленский затронул тему, "кто и что именно сказал и как эти слова оцениваются". По мнению главы государства, "слова не важны, а важны конкретные поступки".

"Получит Украина, наконец, ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого Альянса. Если получит – значит, нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ", – сказал президент.

По словам Зеленского, крайне важно реформировать ВСУ, потому что "только это является на сегодня абсолютной гарантией мира в нашей стране и гарантией защиты каждого украинца".

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В комментарии LIGA.net советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что "не нужно пытаться искусственно нагонять атмосферу детектива или каких-то разногласий" на тему исправления пресс-релиза.

По его словам, "всегда есть некоторая разница между устными трактовками, атмосферой разговора и последующим дорабатыванием официальной трактовки".

"Позиции, касавшиеся движения Украины к полноправному членству в НАТО, были обозначены исходя из устных формулировок и для фиксации настроения общения лидеров. <...> Важно было обозначить близость позиций и оценок", – пояснил он.

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Евгений Пилипенко, Юрий Смирнов
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