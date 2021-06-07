Геополитика | Зеленский об Украине в НАТО: Происходят неправильные вещи... Все нужно решать немедленно
Многие украинцы, которые были уверены в том, что Украина в конце концов войдет в состав Североатлантического альянса, из-за пробуксовывания процесса "все больше не верят в это так же сильно, как ранее". Так в интервью Axios описал ситуацию президент Владимир Зеленский, призвав НАТО дать стране план действий по членству "безотлагательно".
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Интервьюер задал вопрос о том, что Зеленский чувствует, когда Вашингтон не консультируется с Украиной по поводу отмены санкций против СП-2 или будущей встречи президентов США и РФ Джо Байдена с Владимира Путина, а также в целом о ситуации с НАТО.
Зеленский отметил, что "в целом происходят очень неправильные вещи", раз Украина "уже 13 лет ждет и слышит обещания о НАТО".
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"Если НАТО действительно хочет видеть нас в качестве страны-члена, бессмысленно смотреть в бинокль в какое-то далекое будущее и обсуждать его. Все должно быть решено немедленно. Мы находимся в опасности прямо сейчас, наша независимость прямо сейчас под угрозой, и именно сейчас нам нужна помощь", – сказал президент.
По словам Зеленского, ПДЧ стал бы "настоящим сигналом", потому что это хоть и не членство, но "реальное видение Украины как части НАТО в обозримом будущем".
Между тем, глава государства подчеркнул: Украине нужно быть актором и рассчитывать не только на своих партнеров, а "научиться рассчитывать на себя".
Журналист спросил, когда украинский народ "махнет рукой на США, если те продолжает принимать решения в ущерб безопасности Украины". Зеленский взял паузу и ответил: "Я все еще верю, что этого не произойдет".
- Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил ранее, что Запад поставил Украине ультиматум в начале 1990-х: либо страна подписывает Будапештский меморандум о ядерном разоружении, либо будет изолирована санкциями.
- Глава МИД ФРГ Хайко Маас в мае 2021 года заявил, что "поставки оружия не помогут" разрешить конфликт Россия-Украина.
- Президент Зеленский посетовал весной, что Франция и Германия на нормандской встрече "не назвали Россию стороной конфликта".
- Лидер немецкой партии Зеленых об отношении ЕС к войне с Россией: "Украина чувствует себя одинокой".
- В конце весны 2021 года Зеленский "заочно" раскритиковал НАТО и рассказал о плане обеспечения безопасности Украины.
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