Многие украинцы, которые были уверены в том, что Украина в конце концов войдет в состав Североатлантического альянса, из-за пробуксовывания процесса "все больше не верят в это так же сильно, как ранее". Так в интервью Axios описал ситуацию президент Владимир Зеленский, призвав НАТО дать стране план действий по членству "безотлагательно".

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Интервьюер задал вопрос о том, что Зеленский чувствует, когда Вашингтон не консультируется с Украиной по поводу отмены санкций против СП-2 или будущей встречи президентов США и РФ Джо Байдена с Владимира Путина, а также в целом о ситуации с НАТО.

Зеленский отметил, что "в целом происходят очень неправильные вещи", раз Украина "уже 13 лет ждет и слышит обещания о НАТО".

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"Если НАТО действительно хочет видеть нас в качестве страны-члена, бессмысленно смотреть в бинокль в какое-то далекое будущее и обсуждать его. Все должно быть решено немедленно. Мы находимся в опасности прямо сейчас, наша независимость прямо сейчас под угрозой, и именно сейчас нам нужна помощь", – сказал президент.

По словам Зеленского, ПДЧ стал бы "настоящим сигналом", потому что это хоть и не членство, но "реальное видение Украины как части НАТО в обозримом будущем".

СПРАВКА. В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте приняли декларацию. В ст. 23 говорится: "НАТО приветствует евроатлантические стремления по членству в НАТО Украины и Грузии. Сегодня мы договорились, что эти государства станут членами НАТО. <...> ПДЧ будет следующим шагом на их пути к членству. Сегодня мы четко заявляем, что мы поддерживаем заявки этих стран о ПДЧ".

Между тем, глава государства подчеркнул: Украине нужно быть актором и рассчитывать не только на своих партнеров, а "научиться рассчитывать на себя".

Журналист спросил, когда украинский народ "махнет рукой на США, если те продолжает принимать решения в ущерб безопасности Украины". Зеленский взял паузу и ответил: "Я все еще верю, что этого не произойдет".

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Евгений Пилипенко

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