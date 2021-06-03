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Геополитика | НАТО обезопасил бы Украину от новых посягательств Путина – посол Украины в Берлине

03.06.2021, 08:45
НАТО обезопасил бы Украину от новых посягательств Путина – посол Украины в Берлине - Фото
Андрей Мельник (скриншот из видеозаписи Прямий)

Только вхождение Украины в Североатлантический альянс удержит РФ от новых посягательств на ее суверенитет и территории, а примером стабилизирующей роли НАТО является вступление в блок Польши и стран Балтии. Об этом немецкому военному журналу .loyal заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник, перевод приводит сайт МИД.

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По его словам, план Кремля никуда не делся и состоит в уничтожении Украины как независимого государства. При этом ВСУ "во многих отношениях существенно уступают российской армии как количественно, так и качественно", и нападение "возможно в любой момент".

"Мы можем достичь безопасности только тогда, когда станем членом оборонного военного альянса, такого как НАТО. К сожалению, наши немецкие партнеры не разделяют это видение, потому что опасаются, что могут спровоцировать Путина. <...> Мы бы хотели чувствовать гораздо больше мужества и поддержки со стороны Берлина", – сказал дипломат.

Он добавил, что такие страхи "притянуты за уши", потому что избежать новой крупномасштабной войны в Европе можно, по мнению посла, "только взяв Украину, которая будет вносить свой весомый вклад в общую безопасность, под защиту НАТО".

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Мельник уточнил – Москва только тогда решится на новое нападение, когда будет уверена, что сможет контролировать развязанный конфликт. А это возможно, пока Украина не входит в Альянс.

"Если бы Украина в ближайшее время вступила в НАТО, <...> Путин бы понял, что ему не все позволено", – сказал дипломат.

Мельник посетовал, что ФРГ ведет себя как некий "моральный апостол", хотя Украина хочет закупить у нее оружие, потому что имеет право на самозащиту – как и Израиль. "Из-за политического оппортунизма это невозможно, и это очень обидно. Существующее берлинское табу на поставки оружия должно быть сломано", – отметил он.

Посол резюмировал тем, что у британцев по этой теме другое мнение, как и у американцев, турок и части других партнеров.

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Евгений Пилипенко
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