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Донбасс | Зеленский: Франция и Германия не назвали Россию стороной конфликта на нормандской встрече

01.06.2021, 09:55
Зеленский: Франция и Германия не назвали Россию стороной конфликта на нормандской встрече - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский утверждает, что представители Германии и Франции не смогли прямо назвать Россию стороной конфликта на Донбассе во время последней встречи советников лидеров нормандского формата. Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, перевод которого опубликовала пресс-служба Офиса президента.

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По его словам, на последней встрече политсоветников нормандского формата замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак спросил у европейцев, является ли РФ стороной конфликта. 

"Представители Германии и Франции прямо не ответили, что Россия является стороной конфликта. Они снова включили такую "осторожную" дипломатию, с которой Украина не соглашается, так как Россия является стороной конфликта, и мы это понимаем", – сказал Зеленский.

По мнению Зеленского, переговоры находятся на таком этапе, "когда все боятся даже назвать Россию стороной конфликта".

На уточняющий вопрос, не осмелился ли назвать Россию стороной конфликта представитель Германии, президент повторил: "Они не смогли прямо ответить на этот вопрос. Я считаю, что это проблема. Я не могу быть дипломатичным в этих вопросах, потому что семь лет идет война, убивают людей. И у нас нет времени постоянно бегать по кругу".

Марк Сировой
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Владимир Зеленский Германия Донбасс франция нормандский формат дмитрий козак политсоветники
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