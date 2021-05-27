В ТКГ назвали переговоры советников нормандской четверки "жестким обменом мнениями"
Россия предприняла попытку исключить себя из сторон конфликта на Донбассе во время встречи политических советников лидеров нормандской четверки. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в трехсторонней контактной группе.
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В заявлении подчеркнуто, что украинская сторона при поддержке посредников из Франции и Германии пыталась вернуться к вопросу о полном соблюдении режима прекращения огня.
В то же время представители России свели дискуссию к вопросу о том, кто является сторонами конфликта. "Произошел жесткий обмен мнениями. Украина не согласилась на попытки РФ исключить себя из сторон конфликта" – говорится в заявлении украинской делегации.
Украинская делегация подчеркивает, что в неоднократных заявлениях лидеров и высоких представителей ЕС и недавнем заявлении президента США Джо Байдена сторонами конфликта называются Украина и Россия.
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