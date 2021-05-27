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В ТКГ назвали переговоры советников нормандской четверки "жестким обменом мнениями"

27.05.2021, 11:25
В ТКГ назвали переговоры советников нормандской четверки
Фото: Сергей Ваганов/ЕРА

Россия предприняла попытку исключить себя из сторон конфликта на Донбассе во время встречи политических советников лидеров нормандской четверки. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в трехсторонней контактной группе.

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В заявлении подчеркнуто, что украинская сторона при поддержке посредников из Франции и Германии пыталась вернуться к вопросу о полном соблюдении режима прекращения огня.

В то же время представители России свели дискуссию к вопросу о том, кто является сторонами конфликта. "Произошел жесткий обмен мнениями. Украина не согласилась на попытки РФ исключить себя из сторон конфликта" – говорится в заявлении украинской делегации.

Украинская делегация подчеркивает, что в неоднократных заявлениях лидеров и высоких представителей ЕС и недавнем заявлении президента США Джо Байдена сторонами конфликта называются Украина и Россия.

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Денис Юдин
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война Донбасс нормандский формат ткг Трехсторонняя контактная группа режим прекращения огня
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