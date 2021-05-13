Ермак – послам G7, Швеции и ЕС: Переговоры по Донбассу пребывают в затяжной стагнации

Переговорный процесс по мирному урегулированию на Донбассе находится в стадии затяжной стагнации. Об этом сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак на встрече с послами G7, Швеции и Евросоюза.

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Как отмечается, Ермак охарактеризовал текущую ситуацию, складывающуюся на консультациях Трехсторонней контактной группы и переговорах политических советников лидеров государств-участников нормандского формата, как "затяжная стагнация".

"Ежедневно продолжаются обстрелы позиций ВСУ на линии разграничения. К сожалению, продолжают гибнуть и получать ранения украинские военнослужащие. В последнее время участились случаи применения тяжелой артиллерии", – сказал он.

Глава ОП сообщил, что предложил политсоветникам и главам МИД стран нормандской четверки (Н4) срочно созвать видеоконференцию или встретиться лично.

Ермак добавил, что работу Н4 могло бы активизировать приобщение экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам.

Украинская сторона настаивает, что особый акцент должен быть сделан на разблокировании Россией выполнения решений Парижского саммита Н4, который состоялся в декабре 2019 года.

Ермак призвал послов рассмотреть возможность совместного обращения G7 к России с призывом поддержать проведение саммита Н4.

12 мая Брюссель представил на рассмотрение стран-членов Евросоюза несколько внутренних документов, в которых говорится о намерении России постепенно поглотить часть Восточной Украины,

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Наталия Медведева

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