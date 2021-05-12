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В ЕС считают, что РФ стремится "фактически интегрировать" часть Донбасса – Bloomberg

12.05.2021, 23:47
В ЕС считают, что РФ стремится
Фото: pixabay.com

Брюссель представил на рассмотрение стран-членов Евросоюза несколько внутренних документов, в которых говорится о намерении России постепенно поглотить часть Восточной Украины, потенциальных шагах ЕС для предотвращения этого сценария и перспективах вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает Bloomberg, который получил доступ к этим документам.

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В одном из документов ЕС заявляет, что такие шаги Кремля, как организация незаконных выборов и выдача паспортов местным жителям временно оккупированных территорий, "направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в Россию". Европейская служба внешних связей должна подготовить отчет по этому вопросу.

В документе представлены варианты действий, которые блок может предпринять для повышения устойчивости Украины к российской агрессии, в том числе:

- усиление поддержки в борьбе с "гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации";

- содействие украинской программе вакцинации от коронавируса, "особенно уязвимых групп, чтобы избежать дальнейшего ослабления страны из-за длительного медико-санитарного и социально-экономического кризиса";

- повышение энергетической безопасности для снижения зависимости от России;

- усиление мер по отказу в признании российских паспортов, выданных жителям оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса;

- рассмотрение вопроса о разрешении Украине участвовать в некоторых проектах ЕС в области безопасности.

ЕС подвергся критике за то, что не пошел так далеко, как США в санкциях против России. Дальнейшие санкции будут зависеть от "дальнейшего серьезного ухудшения ситуации в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", говорится в документе.

Украина также добивалась поддержки Брюсселя своего стремления к членству в НАТО.

Согласно отдельной записке, которую видел Bloomberg, послы ЕС в комитете по политике и безопасности во время обсуждения этого документа во вторник высказывали разные мнения.

Издание пишет, что одна группа в целом поддержала инициативу, другая пришла к выводу, что в предложениях недостаточно внимания уделяется реформам, которые должна реализовать Украина, например, мерам по борьбе с коррупцией.

  •  6 мая глава Офиса президента Андрей Ермак после встречи президента Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве заявил, что Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в НАТО, в частности — предоставление ей Плана действий по членству в альянсе.
  • Позже в этот же день слова Ермака подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе общения с журналистами.
  • Однако на следующий день пресс-служба Белого дома вычеркнула из стенограммы общения слова о том, что США поддерживают вступление Украины в НАТО. Там заявили, что Жан-Пьер "оговорилась", и ее слова не отражают официальную позицию Соединенных Штатов.



Вадим Ребрина
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Россия Донбасс ЕС нато
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