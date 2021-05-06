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Ермак после встречи Зеленского с Блинкеном: США поддерживают вступление Украины в НАТО

06.05.2021, 17:38
Ермак после встречи Зеленского с Блинкеном: США поддерживают вступление Украины в НАТО - Фото
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак после встречи президента Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве заявил, что Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в НАТО, в частности — предоставление ей Плана действий по членству в альянсе. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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"Мы получили сегодня очередное подтверждение полной поддержки со стороны Соединенных Штатов получения Украиной ПДЧ. Но в альянсе много участников, поэтому работа продолжается. США в очередной раз подтвердили, что это наш стратегический партнер, который поддерживает вступление Украины в НАТО", – сказал Ермак.

Он также отметил, что украинская и американская стороны обсуждают различные форматы взаимодействия по укреплению безопасности в Черном море, в частности геополитические и военные.

По словам Ермака, следующая встреча политических советников лидеров государств-участников нормандского формата может пройти в мае в очном формате.

  • В июне должен пройти саммит НАТО, в ходе которого Украина рассчитывает услышать, по словам Зеленского, "есть ли сигнал" к предоставлению ей ПДЧ. 
  • В Кабмине заявили, что Украина ожидает принятия решения на саммите о начале подготовки к предоставлению Украине ПДЧ.
  • В апреле, в ходе визита в Париж Зеленский сказал, что Франция поддерживает предоставление Украине ПДЧ в НАТО. 
  • Посол Великобритании Мелинда Симмонс сомневается, что Украина может получить в этом году ПДЧ, так как в Украине, по ее словам, "отстает" реализация оборонной реформы.

Читайте также: Сопредседатель украинского кокуса в Сенате США поддержал предоставление Украине ПДЧ в НАТО



Вадим Ребрина
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