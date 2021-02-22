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Посол Британии: Вы сделали меньшую часть оборонной реформы и уже хотите ПДЧ в НАТО

22.02.2021, 19:58
Посол Британии: Вы сделали меньшую часть оборонной реформы и уже хотите ПДЧ в НАТО - Фото
Мелинда Симмонс (фото - twitter.com/MelSimmons)

Посол Великобритании Мелинда Симмонс сомневается, что Украина может получить в этом году План действий по членству (ПДЧ) в НАТО, так как в Украине, по ее словам, "отстает" реализация оборонной реформы. Об этом посол сказала в интервью Европейской правде.

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Она отметила, что получение Украиной в 2020 году статуса партнера с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner, EOP) свидетельствует о том, что "прошлый год был действительно хорошим для евроатлантических стремлений Украины".

"Но есть вопрос, который меня несколько беспокоит: это реформа оборонных институтов. Она, на первый взгляд, менее заметна, но очень важна", – сказала Симмонс, добавив, что сейчас Украине необходимо сконцентрироваться на структурной реформе Минобороны.

"Поскольку вы достигли EOP, то возникает вопрос: что дальше, какой следующий шаг? И мой ответ таков: в рамках EOP вам надо концентрироваться не только на военной совместимости с НАТО, но также менять ваше военное ведомство структурно, вводить европейские практики в вопросах оборонных закупок, логистики. Сейчас в Минобороны этого еще нет", – сказала посол.

Она отметила, что если этого не делать, политика открытых дверей НАТО может превратиться "в политику открытых дверей, которых можно избежать". "Для стран, которые не поддерживают интеграцию с НАТО, это станет поводом замедлить этот процесс", – сказала Симмонс.

Она позитивно оценила принятый Радой в 2020 году закон об оборонных закупках, но отметила, что его необходимо имплементировать.

"Я слышала заявления Минобороны Украины о желании получить ПДЧ уже в этом году, и мне вполне понятна политическая логика таких заявлений. Но если при этом у вас отстает оборонная реформа – такой план не дает мне уверенности. Посудите сами: вы только получили EOP, он предусматривает несколько конкретных изменений, осуществление которых от вас ждут. А вы делаете только меньшую часть из них и говорите: "А теперь мы хотим ПДЧ", – отметила британский посол.

  • 1 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский в интервью Axios адресовал президенту США Джо Байдену вопрос: почему Украина до сих пор не является полноправным членом НАТО.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на это, что двери альянса "остаются открытыми" для Украины. Ее приближение к членству зависит от успеха проводимых реформ. 
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что Украина до сих пор не в НАТО из-за страхов и мифов, связанных с идеей "не провоцировать" Россию. По его мнению, было бы разумно предоставить Украине План действий по членству в альянсе,
Вадим Ребрина
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Великобритания нато минобороны
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