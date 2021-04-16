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Зеленский о встрече с Макроном и Меркель: Франция поддерживает Украину на пути в НАТО

16.04.2021, 18:07
Зеленский о встрече с Макроном и Меркель: Франция поддерживает Украину на пути в НАТО - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский провел пресс-конференция по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель в Париже.

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По словам Зеленского, стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и режим прекращения огня, который действовал с июля 2020 года. Однако с начала января 2021 года на контактной линии начались "трудности", отметил он. Обо всех случаях нарушения российскими оккупантами режима прекращения огня Зеленский детально рассказал Макрону и Меркель.

Зеленский отметил, что только в этом году погибли 30 украинских военных, большинство из них — от пуль снайперов. Все доказательства переданы ОБСЕ.

Также президент сообщил, что на 19 апреля планируется заседание советников в нормандском формате. На нем обсудят предложенные Францией и Германией кластеры — пошаговое выполнение минских соглашений. "Хочется верить, что будет результат", – сказал Зеленский. Он также выразил надежду, что по итогам этой встречи режим прекращения огня удастся восстановить. 

По его словам, на встрече с Макроном также обсуждалось возможное членство Украины в ЕС и НАТО. "Вопросы сложные... Украина — страна мощная и упорная, которая хочет не только ставить вопросы, но и получать ответы. Но не все так быстро в жизни происходит, поэтому и встреча затянулась", – сказал президент. С Меркель эти вопросы не обсуждались.

"Касательно Франции и президента Макрона, в целом, мы чувствуем поддержку Украины в вопросе ПДЧ (план действий по членству в НАТО, – ред.). Я хотел бы слышать конкретику, когда это может быть, но это зависит не только от Франции, хотя я считаю, что Франция играет большую роль в решении этого вопроса. В июне будет саммит НАТО, и там мы услышим, есть ли такой сигнал", – сказал Зеленский.

Он также рассказал Макрону об инициативе Украины по подписанию декларации со странами-партнерами, членами ЕС, "где та или иная страна подписывает с нами декларацию, когда она поддержит Украину в ее стремлении быть членом ЕС". Несколько стран, по его словам, уже подписали этот документ.

Зеленский также поддержал идею встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. По его словам, "это могло бы решить некоторые вопросы, потому что диалог между этими странами должен быть".

Вадим Ребрина
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