Министры G7 договорились сдерживать злонамеренные действия России против Украины и мира
Министры иностранных дел и развития стран Большой семерки договорились о продолжении коллективных усилий по сдерживанию злонамеренных действий России против Украины и мира. Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи министров G7, опубликованном на сайте правительства Великобритании.
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"Мы глубоко обеспокоены сохранением негативной модели безответственного и дестабилизирующего поведения России", – говорится в заявлении.
Министры G7 перечислили агрессивные действия РФ:
- масштабное наращивание российских вооруженных сил на границах Украины и в оккупированном Крыму;
- злонамеренные действия, направленные на подрыв демократических систем других стран;
- злонамеренная киберактивность;
- использование дезинформации.
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В G7 призвали Россию деэскалировать ситуацию на украинских границах и в оккупированном Крыму, и подтвердили свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.
"Крайне важно, чтобы Москва сейчас полностью вывела свои силы и предприняла необходимые шаги для снижения напряженности. Мы выражаем нашу глубокую озабоченность действиями России по блокированию доступа к частям Черного моря, в том числе вблизи незаконно аннексированного Крыма и Керченского пролива, что препятствует доступу к портам Украины в Азовском море", – говорится в заявлении.
Министры призвали Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования на Донбассе вновь заявить о прекращении огня.
В G7 в очередной раз призвали Россию расследовать отравление оппозиционного политика Алексея Навального с использованием химического оружия, а также выразили обеспокоенность ухудшением ситуации с правами человека в РФ.
"Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. Тем не менее, мы продолжим укреплять наши коллективные возможности и возможности наших партнеров по противодействию и сдерживанию поведения России, которое угрожает основанному на правилах международному порядку, в том числе в области безопасности киберпространства и дезинформации", – говорится в коммюнике.
Министры G7 отметили, что продолжат взаимодействовать с Россией в решении региональных кризисов и глобальных проблем, представляющих общий интерес, таких как изменение климата; контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение; и мирное, устойчивое экономическое развитие и охрана окружающей среды в Арктике.
- В марте 2021-го РФ начала стягивать войска к Украине. Украина не исключала вторжения.
- США заявили, что "не допустят агрессии РФ", а если та пойдет на это, то "заплатит".
- 22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "проверочные мероприятия" в Южном и Западном военных округах РФ, которые граничат с Украиной, будут завершены. Вместе с тем, техника и вооружение 41-й армии останутся на полигоне под Воронежем, в 200 км от границы, отводится только личный состав.
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