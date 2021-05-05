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Министры G7 договорились сдерживать злонамеренные действия России против Украины и мира

05.05.2021, 22:05
Министры G7 договорились сдерживать злонамеренные действия России против Украины и мира - Фото
Встреча министров стран G7 (Фото: EPA-EFE/HOLLIE ADAMS)

Министры иностранных дел и развития стран Большой семерки договорились о продолжении коллективных усилий по сдерживанию злонамеренных действий России против Украины и мира. Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи министров G7, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

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"Мы глубоко обеспокоены сохранением негативной модели безответственного и дестабилизирующего поведения России", – говорится в заявлении.

Министры G7 перечислили агрессивные действия РФ:

- масштабное наращивание российских вооруженных сил на границах Украины и в оккупированном Крыму;

- злонамеренные действия, направленные на подрыв демократических систем других стран;

- злонамеренная киберактивность;

- использование дезинформации.

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В G7 призвали Россию деэскалировать ситуацию на украинских границах и в оккупированном Крыму, и подтвердили свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.

"Крайне важно, чтобы Москва сейчас полностью вывела свои силы и предприняла необходимые шаги для снижения напряженности. Мы выражаем нашу глубокую озабоченность действиями России по блокированию доступа к частям Черного моря, в том числе вблизи незаконно аннексированного Крыма и Керченского пролива, что препятствует доступу к портам Украины в Азовском море", – говорится в заявлении.

В G7 приветствовали сдержанную позицию Украины и дипломатический подход в этом контексте, а также принципиально поддержали украинскую инициативу по созданию международной Крымской платформы.

Министры призвали Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования на Донбассе вновь заявить о прекращении огня.

В G7 в очередной раз призвали Россию расследовать отравление оппозиционного политика Алексея Навального с использованием химического оружия, а также выразили обеспокоенность ухудшением ситуации с правами человека в РФ. 

"Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. Тем не менее, мы продолжим укреплять наши коллективные возможности и возможности наших партнеров по противодействию и сдерживанию поведения России, которое угрожает основанному на правилах международному порядку, в том числе в области безопасности киберпространства и дезинформации", – говорится в коммюнике. 

Министры G7 отметили, что продолжат взаимодействовать с Россией в решении региональных кризисов и глобальных проблем, представляющих общий интерес, таких как изменение климата; контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение; и мирное, устойчивое экономическое развитие и охрана окружающей среды в Арктике.

Наталия Медведева
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Россия Донбасс g7
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