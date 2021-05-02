США солидарны с Чехией в ее ответе на "смертоносные действия России" – Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с чешским премьером Андреем Бабишем выразил Чехии поддержку от имени Соединенных Штатов. В том числе, он одобрил действия властей Чехии по высылке российских дипломатов и исключению Росатома из тендера на строительство АЭС. Содержание разговора было выложено на сайте Госдепартамента США.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В процессе общения с Бабишем Блинкен подчеркнул солидарность США с Чешской республикой в "ее мужественном ответе на подрывные и смертоносные действия России на чешской земле".
Чешский премьер и госсекретарь США вместе отметили, что их странам необходимо "сохранять единство и решимость" в ответ на "дестабилизирующие действия РФ".
В заключение Блинкен подчеркнул, что решение чешского правительства исключить Росатом из ядерного тендера на расширение АЭС Дукованы и резко сократить присутствие "российской разведки в Праге" повысили безопасность и самой Чехии, и Североатлантического альянса.
- 17 апреля 2021 года Чехия заявила, что подозревает ГРУ РФ в причастности к взрывам на чешском складе боеприпасов в 2014 году. Из-за этого она выслала 18 российских дипломатов, которых считает сотрудниками спецслужб России.
- 18 апреля РФ выслала в ответ 20 чешских дипломатов. В Чехии назвали это фактически концом дипломатических отношений и заявили, что готовы выслать всех дипломатов России.
- 19 апреля Чехия исключила Росатом из тендера на строительство АЭС.
- 22 апреля Чехия заявила, что страну покинут почти все российские дипломаты.
Читайте также: Все следы ведут в разведку: что известно о высланных из Чехии российских дипломатах
Комментарии