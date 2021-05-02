США солидарны с Чехией в ее ответе на "смертоносные действия России" – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с чешским премьером Андреем Бабишем выразил Чехии поддержку от имени Соединенных Штатов. В том числе, он одобрил действия властей Чехии по высылке российских дипломатов и исключению Росатома из тендера на строительство АЭС. Содержание разговора было выложено на сайте Госдепартамента США.

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В процессе общения с Бабишем Блинкен подчеркнул солидарность США с Чешской республикой в "ее мужественном ответе на подрывные и смертоносные действия России на чешской земле".

Чешский премьер и госсекретарь США вместе отметили, что их странам необходимо "сохранять единство и решимость" в ответ на "дестабилизирующие действия РФ".

В заключение Блинкен подчеркнул, что решение чешского правительства исключить Росатом из ядерного тендера на расширение АЭС Дукованы и резко сократить присутствие "российской разведки в Праге" повысили безопасность и самой Чехии, и Североатлантического альянса.

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Дарья Мостовая

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