Чехия исключила Росатом из тендера на строительство АЭС

Правительство Чехии приняло решение исключить российскую государственную компанию Росатом из будущего тендера на достройку атомной электростанции Дукованы. Об этом после заседания правительства заявил вице-премьер, министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек, сообщает Радио Свобода.

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По его словам, к проверке безопасности, которая является предпосылкой для участия в тендере, допустят теперь только компании из Франции, США/Канады и Южной Кореи.

Сам тендер должно объявить уже новое правительство Чехии, которое появится по результатам парламентских выборов этой осенью.

Перед заседанием правительства Гавличек заявил, что Росатом не сможет принимать никакого участия в построении пятого энергоблока Дукованы – даже косвенно, как судподрядчик.

Как отмечает издание, накануне в чешской оппозиции резко критиковали действующую власть. По их словам, предварительные условия тендера были выписаны так, чтобы обеспечить победу именно российской компании.

17 апреля Чехия заявила о высылке всех российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники спецслужб России. Причиной стало подозрение в причастности Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ) к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

18 апреля Гавличек заявил, что эта информация может повлиять на участие Росатома в строительстве нового энергоблока АЭС Дукованы.

Вадим Ребрина

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