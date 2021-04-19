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Чехия исключила Росатом из тендера на строительство АЭС

19.04.2021, 23:46
Чехия исключила Росатом из тендера на строительство АЭС - Фото
Карел Гавличек (скриншот с видео)

Правительство Чехии приняло решение исключить российскую государственную компанию Росатом из будущего тендера на достройку атомной электростанции Дукованы. Об этом после заседания правительства заявил вице-премьер, министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек, сообщает Радио Свобода.

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По его словам, к проверке безопасности, которая является предпосылкой для участия в тендере, допустят теперь только компании из Франции, США/Канады и Южной Кореи.

Сам тендер должно объявить уже новое правительство Чехии, которое появится по результатам парламентских выборов этой осенью.

Перед заседанием правительства Гавличек заявил, что Росатом не сможет принимать никакого участия в построении пятого энергоблока Дукованы – даже косвенно, как судподрядчик.

Как отмечает издание, накануне в чешской оппозиции резко критиковали действующую власть. По их словам, предварительные условия тендера были выписаны так, чтобы обеспечить победу именно российской компании.

  • 17 апреля Чехия заявила о высылке всех российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники спецслужб России. Причиной стало подозрение в причастности Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ) к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
  • 18 апреля Гавличек заявил, что эта информация может повлиять на участие Росатома в строительстве нового энергоблока АЭС Дукованы.
Вадим Ребрина
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чехия Росатом Дукованы карел гавличек
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