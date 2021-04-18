Чехия может отказать РФ в тендере на строительство АЭС из-за взрывов складов боеприпасов

Информация о причастности Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ) к взрывам складов боеприпасов в чешской Врбетице, произошедшим в 2014 году, может повлиять на участие Росатома в строительстве нового энергоблока АЭС Дукованы. Об этом заявил вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек, передает Novinky.

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"Конечно, эти события могут повлиять на Дукованы. Это очень серьезные новости. Любой подобный акт, если он будет подтвержден, несомненно, должен иметь свои последствия", – заявил Гавличек.

Спецслужбы Чехии давно предостерегают правительство от возможного участия Росатома в тендере. У них также были замечания и к Китаю. Оппозиция неоднократно предупреждала о влиянии России и отвергала ее участие в создании ядерных блоков, указывая на все более очевидные риски для безопасности Чехии.

В конце марта Минпромторг отказал Китаю в участии в тендере. При этом Росатом остался в числе потенциальных подрядчиков, несмотря на предупреждения спецслужб. Другие кандидаты – французская EdF, южнокорейская KNHP и канадско-американская Westinghouse. Сооружение должно начаться не позднее 2029 года, а его ввод в испытательный режим намечен на 2036-й. 5 июня 2020 года Чехия выслала двух дипломатов РФ за дезинформацию чешских спецслужб.

25 июня 2020-го в Чехии российского дипломата задержали за покупку снайперских боеприпасов.

17 апреля Чехия заявила о высылке всех российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники спецслужб России. Причиной стало подозрение в причастности Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ) к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Читайте интервью: Bellingcat и тайны Кремля. Как выглядит передовая войны против спецслужб России

Владислав Сердюк

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