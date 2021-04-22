Чехия реализовала ультиматум. Страну покинут почти все "дипломаты" России
Чехия реализовала поставленный Москве ультиматум: почти все "дипломаты" России будут высланы из Праги. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Якуб Кулганек, передают Lidovky.
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Срок ультиматума истек сегодня в полдень, Россия отказалась его выполнять, не разрешив высланным ранее 20 чешским дипломатам вернуться в Москву.
Кулганек заявил, что теперь дипломатов в посольстве России в Праге должно быть не больше, чем чешских дипломатов в Москве. Россия должна отозвать сотрудников посольства до конца мая.
По данным МИД Чехии, сейчас в посольстве Чехии в Москве работают пятеро дипломатов и 19 административно-технических сотрудников. В посольстве России в Праге – 27 дипломатов и 67 административно-технических сотрудников.
Ранее Кулганек отмечал, что для уравнивания составов дипмиссий необходимо выслать около 60 сотрудников посольства России.
Глава МИД также поблагодарил союзников Чехии за поддержку ее позиции в ситуации со взрывами в Врбетице, за которыми, по данным чешских правоохранителей, стояло ГРУ РФ.
"За нами весь Евросоюз и НАТО", – сказал министр.
- 17 апреля Чехия заявила, что подозревает ГРУ РФ в причастности к взрывам на чешском складе боеприпасов в 2014 году. Из-за этого она выслала 18 российских дипломатов, которых считает сотрудниками спецслужб России.
- 18 апреля РФ выслала в ответ 20 чешских дипломатов. В Чехии назвали это фактически концом дипломатических отношений и заявили, что готовы выслать всех дипломатов России.
- 21 апреля МИД Чехии поставил ультиматум: если Россия не разрешит вернуться 20 чешским дипломатам в Москву, то Чехия сократит число сотрудников российского посольства в Праге до уровня чешского посольства в РФ. В Кремле назвали ультиматум "бесперспективным".
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