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Чехия реализовала ультиматум. Страну покинут почти все "дипломаты" России

22.04.2021, 16:19
Чехия реализовала ультиматум. Страну покинут почти все
Якуб Кулганек (фото - ЕРА)

Чехия реализовала поставленный Москве ультиматум: почти все "дипломаты" России будут высланы из Праги. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Якуб Кулганек, передают Lidovky

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Срок ультиматума истек сегодня в полдень, Россия отказалась его выполнять, не разрешив высланным ранее 20 чешским дипломатам вернуться в Москву.

Кулганек заявил, что теперь дипломатов в посольстве России в Праге должно быть не больше, чем чешских дипломатов в Москве. Россия должна отозвать сотрудников посольства до конца мая.

По данным МИД Чехии, сейчас в посольстве Чехии в Москве работают пятеро дипломатов и 19 административно-технических сотрудников. В посольстве России в Праге – 27 дипломатов и 67 административно-технических сотрудников.

Ранее Кулганек отмечал, что для уравнивания составов дипмиссий необходимо выслать около 60 сотрудников посольства России.

Глава МИД также поблагодарил союзников Чехии за поддержку ее позиции в ситуации со взрывами в Врбетице, за которыми, по данным чешских правоохранителей, стояло ГРУ РФ.

"За нами весь Евросоюз и НАТО", – сказал министр.

Читайте также: Aktualne: В Чехии масштабная облава на агентуру Кремля – спецназ взял пять сотрудников ГРУ

Марк Сировой
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Россия взрывы чехия дипломаты ультиматум высылка якуб кулганек врбетиц
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