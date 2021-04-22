Война дипломатии. У Путина отреагировали на ультиматум Чехии

В администрации президента России Владимира Путина назвали бесперспективным ультиматум Чехии, который она выдвинула в связи с высылкой 20 ее дипломатов из Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Euronews.

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"Именно сегодня в послании (федеральному собранию РФ, – ред.) президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований", – заявил Песков.

Тем временем министр иностранных Чехии Якуб Кулханек уточнил условия ультиматума в интервью Lidovky. По его словам, Чехия может выслать до 60 дипломатов РФ, если до сегодня до полудня Россия не разрешит вернуться в Москву высланным ранее 20 чешским дипломатам.

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Марк Сировой

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