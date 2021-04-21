Чехия поставила ультиматум России и требует вернуть в Москву всех высланных дипломатов

Если Россия немедленно не разрешит возвращение в Москву 20-ти депортированных ранее чешских дипломатов, Чехия сократит количество сотрудников российского посольства в Праге до уровня чешского посольства в РФ. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек.

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По словам Кулханека, он предупредил посла России Александра Змеевского, что если до полудня 22 апреля чешские дипломаты не смогут вернуться, то штат российских дипломатов в посольстве в Праге будет сокращен так, чтобы он соответствовал состоянию посольства Чехии в Москве – до пяти человек.

"Ответ России был несоразмерным и парализовал наше посольство. Сегодня я выразил протест против этой акции", – сказал Кулханек изданию Novinky.cz.

По словам главы чешского МИД, между ним, президентом Милошем Земаном и премьер-министром Андреем Бабишем существует договоренность об этой процедуре.

"Российско-чешские отношения вступили в чрезвычайно сложную стадию, и меня это не радует", – сказал Кулханек.

Спикер МИД России Мария Захарова ответила, что предлагает "Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО" и заявила, что завтра разговор с послом Чехии будет продолжен в МИД РФ, передает ТАСС.

17 апреля Чехия выслала 18 дипломатов РФ по подозрению в причастности главного управления Генштаба РФ к взрывам складов боеприпасов в Врбетице 16 октября 2014 года. Премьер страны Бабиш заявил, что взрыв 60 т взрывчатки организовали шпионы РФ, и Кремль несет ответственность за гибель двух чехов и ущерб "на миллиарды".

18 апреля Россия ответила, выслав из страны 20 чешских дипломатов.

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Наталия Медведева

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