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Чехия поставила ультиматум России и требует вернуть в Москву всех высланных дипломатов

21.04.2021, 22:00
Чехия поставила ультиматум России и требует вернуть в Москву всех высланных дипломатов - Фото
Глава МИД Чехии Якуб Кулханек (Фото: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK)

Если Россия немедленно не разрешит возвращение в Москву 20-ти депортированных ранее чешских дипломатов, Чехия сократит количество сотрудников российского посольства в Праге до уровня чешского посольства в РФ. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек.

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По словам Кулханека, он предупредил посла России Александра Змеевского, что если до полудня 22 апреля чешские дипломаты не смогут вернуться, то штат российских дипломатов в посольстве в Праге будет сокращен так, чтобы он соответствовал состоянию посольства Чехии в Москве – до пяти человек.

"Ответ России был несоразмерным и парализовал наше посольство. Сегодня я выразил протест против этой акции", – сказал Кулханек изданию Novinky.cz.

По словам главы чешского МИД, между ним, президентом Милошем Земаном и премьер-министром Андреем Бабишем существует договоренность об этой процедуре.

"Российско-чешские отношения вступили в чрезвычайно сложную стадию, и меня это не радует", – сказал Кулханек.

Спикер МИД России Мария Захарова ответила, что предлагает "Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО" и заявила, что завтра разговор с послом Чехии будет продолжен в МИД РФ, передает ТАСС.

  • 17 апреля Чехия выслала 18 дипломатов РФ по подозрению в причастности главного управления Генштаба РФ к взрывам складов боеприпасов в Врбетице 16 октября 2014 года. Премьер страны Бабиш заявил, что взрыв 60 т взрывчатки организовали шпионы РФ, и Кремль несет ответственность за гибель двух чехов и ущерб "на миллиарды".
  • 18 апреля Россия ответила, выслав из страны 20 чешских дипломатов.

Читайте также: Чехия о действиях России: Это фактически конец дипломатических отношений между нами

Наталия Медведева
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