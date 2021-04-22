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Сенат Чехии призвал выслать из страны всех российских дипломатов. Кроме одного

22.04.2021, 07:52
Сенат Чехии призвал выслать из страны всех российских дипломатов. Кроме одного - Фото
Посольство России в Чехии (фото - EPA)

Сенат Чехии рекомендовал правительству расторгнуть договор о дружбе с Россией и оставить в стране только одного российского дипломата. Об этом сообщают Чешские новости.

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Резолюцию поддержали 67 из 72 присутствовавших сенаторов.

Сенат призвал правительство денонсировать чешско-российский договор о дружбе и сотрудничестве и выслать из Праги всех сотрудников посольства РФ, кроме одного.

Взрывы на оружейных складах в Врбетице в 2014 году, в которых подозревают российские спецслужбы, в резолюции названы "актом государственного терроризма против одного государства ЕС, и, следовательно, террористическим актом против всего ЕС".

Сенат рекомендовал обсудить дело о взрывах в Совете безопасности ООН, в органах НАТО и ЕС, и просить союзников о поддержке и помощи.

Сенаторы попросили правительство опубликовать всю информацию об атаке в Врбетице, которая не является секретной, чтобы предотвратить распространение дезинформации.

Сенат также рекомендовал правительству не обращаться к России по вопросам строительства АЭС или других элементов критической инфраструктуры.

  • 17 апреля 2021 года Чехия выслала 18 дипломатов РФ по подозрению в причастности главного управления Генштаба РФ к взрывам складов боеприпасов в Врбетице 16 октября 2014 года. Премьер страны Бабиш заявил, что взрыв 60 т взрывчатки организовали шпионы РФ, и Кремль несет ответственность за гибель двух чехов и ущерб "на миллиарды".
  • 18 апреля Россия ответила, выслав из страны 20 чешских дипломатов.
  • Вчера, 21 апреля, Чехия поставила ультиматум России: либо чешские дипломаты возвращаются в Москву, либо штат посольства РФ в Праге сократят так, чтобы он соответствовал численности чешского посольства в Москве.

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Денис Юдин
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