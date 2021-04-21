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Aktualne: В Чехии масштабная облава на агентуру Кремля – спецназ взял пять сотрудников ГРУ

21.04.2021, 12:10
Aktualne: В Чехии масштабная облава на агентуру Кремля – спецназ взял пять сотрудников ГРУ - Фото
Фото: ЕРА

В ночь на 21 апреля чешские силовики провели масштабную спецоперацию и задержали, как пишет Aktualne.cz, "более пяти сотрудников ГРУ" – завербованных Россией местных жителей. Этих людей правоохранители подозревают как в поездках на Донбасс в качестве наемников для российских оккупационных войск, так и в организации "поставок" туда новых боевиков.

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Как уточняет издание, в рейде были задействованы сотни силовиков, так как были опасения в вооруженном сопротивлении задержанию.

Чешский источник пишет, финансировали вербовку чехов и отправку их на войну в Украину, по предварительным данным, сотрудники посольства России в Праге. Ранее их выслали из Чехии.

Читайте колонку: Истории спецслужб. О крупнейшей штаб-квартире русских шпионов

По данным спецслужб Чехии, добавляет Aktualne, агентура из посольства РФ в Праге "подбирала подходящих для вербовки людей на мероприятиях, проводимых вокруг памятников и могил солдат Красной Армии".

Полиция Чехии заявила сегодня утром, что якобы нет связи между новыми задержаниями и операциями по раскрытию агентуры Кремля, которая была задействована при взрывах складов во Врбетице.

  • 17 апреля 2021-го Чехия выслала 18 дипломатов РФ по подозрению в причастности главного управления Генштаба РФ к взрывам складов боеприпасов в Врбетице 16 октября 2014 года. Премьер страны Бабиш заявил, что взрыв 60 т взрывчатки организовали шпионы РФ, и Кремль несет ответственность за гибель двух чехов и ущерб "на миллиарды".
  • 18 апреля Россия ответила, выслав из страны 20 чешских дипломатов.

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Евгений Пилипенко
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Донбасс чехия вербовка прага гру
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