Aktualne: В Чехии масштабная облава на агентуру Кремля – спецназ взял пять сотрудников ГРУ

В ночь на 21 апреля чешские силовики провели масштабную спецоперацию и задержали, как пишет Aktualne.cz, "более пяти сотрудников ГРУ" – завербованных Россией местных жителей. Этих людей правоохранители подозревают как в поездках на Донбасс в качестве наемников для российских оккупационных войск, так и в организации "поставок" туда новых боевиков.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как уточняет издание, в рейде были задействованы сотни силовиков, так как были опасения в вооруженном сопротивлении задержанию.

Чешский источник пишет, финансировали вербовку чехов и отправку их на войну в Украину, по предварительным данным, сотрудники посольства России в Праге. Ранее их выслали из Чехии.

Читайте колонку: Истории спецслужб. О крупнейшей штаб-квартире русских шпионов

По данным спецслужб Чехии, добавляет Aktualne, агентура из посольства РФ в Праге "подбирала подходящих для вербовки людей на мероприятиях, проводимых вокруг памятников и могил солдат Красной Армии".

Полиция Чехии заявила сегодня утром, что якобы нет связи между новыми задержаниями и операциями по раскрытию агентуры Кремля, которая была задействована при взрывах складов во Врбетице.

17 апреля 2021-го Чехия выслала 18 дипломатов РФ по подозрению в причастности главного управления Генштаба РФ к взрывам складов боеприпасов в Врбетице 16 октября 2014 года. Премьер страны Бабиш заявил, что взрыв 60 т взрывчатки организовали шпионы РФ, и Кремль несет ответственность за гибель двух чехов и ущерб "на миллиарды".

18 апреля Россия ответила, выслав из страны 20 чешских дипломатов.

Читайте также: Чехия о действиях России: Это фактически конец дипломатических отношений между нами

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.