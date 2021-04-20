Чешское агентство новостей (ČTK) сняло на фото, как выдворяют из этой страны российских дипломатов, которых Прага называет сотрудниками спецслужб России. Снимки выложил местный телеканал CT24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Причина высылки – подозрение в причастности Главного управления Генштаба РФ (экс-ГРУ) к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

На фото видно, как сотрудники посольства РФ в Чехии "сидят на чемоданах" в зале ожидания. Документы и вещи упакованы также в множество коробок. Россиян выслали из аэропорта Праги на самолете правительства РФ Ил-96.

Летом 2020-го во Франции задержали офицера армии, которого подозревают в госизмене в пользу России.

В конце 2020-го в Нидерландах объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, которые занимались шпионажем и, как выяснилось, были офицерами СВР РФ.

19 марта в Софии задержали несколько человек по подозрению в шпионаже для РФ. Позже МИД Болгарии объявило персонами нон грата двух дипломатов РФ – их обвинили в шпионаже.

Читайте также: Жена заподозренного в работе на РФ офицера ВМФ Италии: Мало денег на ипотеку, детей, собак

Видео: пропагандистский ресурс РФ РИА Новости

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.