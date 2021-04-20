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Как отправляли восвояси российских дипломатов в Чехии: фото и видео высылки из страны видео

20.04.2021, 12:35
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
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Чешское агентство новостей (ČTK) сняло на фото, как выдворяют из этой страны российских дипломатов, которых Прага называет сотрудниками спецслужб России. Снимки выложил местный телеканал CT24.

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Причина высылки – подозрение в причастности Главного управления Генштаба РФ (экс-ГРУ) к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году. 

На фото видно, как сотрудники посольства РФ в Чехии "сидят на чемоданах" в зале ожидания. Документы и вещи упакованы также в множество коробок. Россиян выслали из аэропорта Праги на самолете правительства РФ Ил-96.

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Видео: пропагандистский ресурс РФ РИА Новости

Евгений Пилипенко
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геополитика чехия дипломатия разведка шпионаж выдворение прага посольство РФ
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