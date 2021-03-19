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В Болгарии рейд против российских шпионов: один пытался сбежать, но был схвачен – СМИ

19.03.2021, 07:11
В Болгарии рейд против российских шпионов: один пытался сбежать, но был схвачен – СМИ - Фото
Фото: pixabay.com

Несколько человек задержаны в столице Болгарии в ходе спецоперации Госагентства нацбезопасности: некоторые из них подозреваются в шпионаже в пользу России. Их взяли на юге Софии и в районах в направлении Перника, сообщило со ссылкой на источники Болгарское национальное ТВ.

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Один из подозреваемых безуспешно пытался скрыться.

На выезде из столицы усилили присутствие полиции, массово проверяют выезжающие из города автомобили.

По данным источников Нова ТВ, рейд устроили сообща несколько спецслужб: он направлен на пресечение разглашения секретной информации болгарскими госслужащими. Некоторые из задержанных – действующие местные чиновники с доступом к секретным данным.

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БНТ и Нова ТВ уточнили, что прокуратура и полиция "не подтверждают, но не опровергают информацию" о рейде.

За последние 1,5 года шесть российских шпионов были выдворены из Болгарии. Они использовали дипломатическую службу как прикрытие для подрывной деятельности против страны.

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Евгений Пилипенко
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