Отравление Новичком оружейного барона. В Болгарии назвали имена подозреваемых

В ходе предварительного производства обвинения были предъявлены трем гражданам России

В столичной прокуратуре Болгарии опубликовали отчет о досудебном расследовании дела об отравлении Новичком местного оружейного бизнесмена Емельяна Гебрева, а также Христо Гебрева и Валентина Тахчиева. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Софии.

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Отмечается, что в ходе предварительного производства обвинения были предъявлены трем гражданам России: Георгию Горшкову (1977 г.р.), Сергею Павлову (1982 г.р.) и Сергею Федотову (1973 г.р.).

В отношении троих установлено, что 15 февраля 2015 года они въехали на территорию Болгарии через аэропорт Софии тремя разными рейсами.

В ходе расследования были проведены проверки гостиничных номеров, которыми пользовались обвиняемые, опрошены менеджеры и сотрудники отелей. Осмотры проводились и в двухкомнатной квартире в Софии, по которой есть данные, что ее использовали Горшков и Федотов. Осмотр проводился на стоянке, где есть доказательства совершения преступления. Также установлены машины, которые обвиняемые арендовали во время пребывания в стране.

По запросу софийской прокуратуры трое российских граждан были объявлены Интерполом в международный розыск красным циркуляром.

Сообщается, что обвиняемые могут использовать другие имена: Георгий Горшков - Егор Гордиенко; Сергей Павлов - Сергей Лютенко; Сергей Федотов - Денис Сергеев.

Отмечается, что экспертизу яда проводила финская лаборатория Verifin, сертифицированная Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В ходе досудебного производства было назначено 15 медико-биологических исследований различных образцов пострадавших и предметов, с которыми они контактировали, для установления вещества, использованного для отравления.

Министерство внутренних дел Болгарии установило, что вещество, использованное для нападения, было фосфорорганическим соединением - хлорпирифос. Этот вывод подтвердил директор Финского института по проверке Конвенции о химическом оружии Verifin при Хельсинкском университете.

Следствие продолжается.

Весной 2015 года на болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева было совершено два покушения с помощью Новичка.

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен произведенным в СССР веществом нервно-паралитического действия Новичок экс-разведчик ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили еще двух человек - Дону Стерджесс и Чарльза Роули, отравившихся Новичком. Женщина скончалась , мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.

произведенным в СССР веществом нервно-паралитического действия Новичок экс-разведчик ГРУ РФ и его дочь Юлия. 30 июня в расположенном рядом Эймсбери еще двух человек - Дону Стерджесс и Чарльза Роули, отравившихся Новичком. Женщина , мужчина чувствительность конечностей. Утром 20 августа был отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный. Германия провела токсикологическое исследование анализов Навального, в его организме был обнаружен Новичок. Лаборатории Франции и Швеции подтвердили отравление Навального Новичком.

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Наталия Медведева

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