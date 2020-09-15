UA

Отравление Новичком оружейного барона. В Болгарии назвали имена подозреваемых

15.09.2020, 20:21
Отравление Новичком оружейного барона. В Болгарии назвали имена подозреваемых - Фото
Емельян Гебрев (Скриншот видео Youtube/ДЕНЯТ с В. Дремджиев)

В ходе предварительного производства обвинения были предъявлены трем гражданам России

В столичной прокуратуре Болгарии опубликовали отчет о досудебном расследовании дела об отравлении Новичком местного оружейного бизнесмена Емельяна Гебрева, а также Христо Гебрева и Валентина Тахчиева. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Софии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что в ходе предварительного производства обвинения были предъявлены трем гражданам России: Георгию Горшкову (1977 г.р.), Сергею Павлову (1982 г.р.) и Сергею Федотову (1973 г.р.).

В отношении троих установлено, что 15 февраля 2015 года они въехали на территорию Болгарии через аэропорт Софии тремя разными рейсами.

В ходе расследования были проведены проверки гостиничных номеров, которыми пользовались обвиняемые, опрошены менеджеры и сотрудники отелей. Осмотры проводились и в двухкомнатной квартире в Софии, по которой есть данные, что ее использовали Горшков и Федотов. Осмотр проводился на стоянке, где есть доказательства совершения преступления. Также установлены машины, которые обвиняемые арендовали во время пребывания в стране.

По запросу софийской прокуратуры трое российских граждан были объявлены Интерполом в международный розыск красным циркуляром.

Сообщается, что обвиняемые могут использовать другие имена: Георгий Горшков - Егор Гордиенко; Сергей Павлов - Сергей Лютенко; Сергей Федотов - Денис Сергеев. 

Отмечается, что экспертизу яда проводила финская лаборатория Verifin, сертифицированная Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В ходе досудебного производства было назначено 15 медико-биологических исследований различных образцов пострадавших и предметов, с которыми они контактировали, для установления вещества, использованного для отравления. 

Министерство внутренних дел Болгарии установило, что вещество, использованное для нападения, было фосфорорганическим соединением - хлорпирифос. Этот вывод подтвердил директор Финского института по проверке Конвенции о химическом оружии Verifin при Хельсинкском университете.

Следствие продолжается.

  • Весной 2015 года на болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева было совершено два покушения с помощью Новичка.
  • 4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен произведенным в СССР веществом нервно-паралитического действия Новичок экс-разведчик ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили еще двух человек - Дону Стерджесс и Чарльза Роули, отравившихся Новичком. Женщина скончалась, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.
  • Утром 20 августа был отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный. Германия провела токсикологическое исследование анализов Навального, в его организме был обнаружен Новичок.  Лаборатории Франции и Швеции подтвердили отравление Навального Новичком. 

Читайте также: ГРУ пробовало убить Новичком оружейного барона: расследование

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Новичок отравление болгария Емельян Гебрев

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Мовна конкуренція. Засновник sweet.tv про те, навіщо дублювати кіно українською

Мовна конкуренція. Засновник sweet.tv про те, навіщо дублювати кіно українською
 