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Лаборатории Франции и Швеции подтвердили отравление Навального "Новичком"

14.09.2020, 11:47
Лаборатории Франции и Швеции подтвердили отравление Навального
Алексей Навальный (Фото: Сергей Ильницкий/ЕРА)

Германия еще раз призвала Россию объяснить, что же произошло с Навальным

Лаборатории из Франции и Швеции подтвердили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен боевым веществом из группы "Новичок". Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

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Исследования во Франции и Швеции были проведены по просьбе правительства Германии. На данный момент три лаборатории независимо друг от друга подтверждают, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Также у Навального взяты пробы для изучения в лабораториях Организации по запрету химического оружия.

Германия еще раз призвала Россию объяснить, что произошло с Навальным.

Денис Юдин
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