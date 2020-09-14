Лаборатории Франции и Швеции подтвердили отравление Навального "Новичком"

Германия еще раз призвала Россию объяснить, что же произошло с Навальным

Лаборатории из Франции и Швеции подтвердили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен боевым веществом из группы "Новичок". Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

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Исследования во Франции и Швеции были проведены по просьбе правительства Германии. На данный момент три лаборатории независимо друг от друга подтверждают, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Также у Навального взяты пробы для изучения в лабораториях Организации по запрету химического оружия.

Германия еще раз призвала Россию объяснить, что произошло с Навальным.

Денис Юдин

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