Лаборатории Франции и Швеции подтвердили отравление Навального "Новичком"
14.09.2020, 11:47
Алексей Навальный (Фото: Сергей Ильницкий/ЕРА)
Германия еще раз призвала Россию объяснить, что же произошло с Навальным
Лаборатории из Франции и Швеции подтвердили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен боевым веществом из группы "Новичок". Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.
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Исследования во Франции и Швеции были проведены по просьбе правительства Германии. На данный момент три лаборатории независимо друг от друга подтверждают, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
Также у Навального взяты пробы для изучения в лабораториях Организации по запрету химического оружия.
Германия еще раз призвала Россию объяснить, что произошло с Навальным.
- Утром 20 августа Навальному стало плохо в салоне самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. В тот же день Навальный впал в кому. Российские медики отравление отрицали.
- 22 августа самолет с Навальным вылетел в Германию на лечение. 2 сентября правительство Германии заявило, что Навального отравили ядом из группы "Новичок". Таким ядом в 2018-м в Солсбери отравили бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочь Юлию.
- Лидеры западных стран осудили атаку на Навального и требуют от властей РФ объяснений и наказания виновных. Президент США Дональд Трамп заявил, что он пока не видел доказательств отравления и вины России.
- 7 сентября Навального вывели из искусственной комы.
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