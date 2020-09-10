Медведчук в 2007 году купил на побережье в Болгарии земли на €20 млн - Bihus.Info
Bihus.Info отмечает, что земля была куплена в 2007 году, через два года после увольнения Медведчука с должности главы Администрации президента
В 2007 году компании, принадлежащие семье Виктора Медведчука, купили на побережье Черного моря в Болгарии 23 гектара земли. Об этом сообщает Bihus.Info со ссылкой на выдержки из болгарских реестров.
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Участки расположены в муниципалитетах Несебр, Поморие и Царево. Это популярные курортные регионы. Часть земли, согласно информации журналистов, отведена для строительства вилл и курортно-рекреационных зданий, часть — для ведения сельского хозяйства.
Bihus.Info отмечает, что земля была куплена в 2007 году, через два года после увольнения Медведчука с должности главы Администрации президента, которым тогда был Леонид Кучма. В то время Медведчук продолжал быть членом Высшего совета юстиции.
По данным журналистов, для покупки участков были основаны пять фирм, в капитал которых влили около 37 млн лев (почти €19 млн евро). Конечным владельцем этих фирм в болгарском реестре компаний сейчас указана жена Медведчука Оксана Марченко.
Медведчук также указал в своей имущественной декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".
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