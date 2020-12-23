Гражданин Болгарии пытался незаконно вывезти из Украины скрипку Страдивари: фото

Гражданин Болгарии пытался тайком вывезти из Украины скрипку итальянского мастера Антонио Страдивари, которой 333 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Сообщается, что пограничники обнаружили старинный инструмент на пункте пропуска Порубное у границы с Румынией.

Помимо него, мужчина также пытался незаконно вывезти из страны 6 раритетных монет, одна из которых датирована 1780 годом.

10 декабря на границе Украины и России обнаружили сожженный УАЗ, в нем нашли остатки красной икры.

В этот же день на украинско-венгерской границе пограничники задержали венгерского дипломата, который вез из Украины партию сигарет без акциза.

Станислав Стороженко

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