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Гражданин Болгарии пытался незаконно вывезти из Украины скрипку Страдивари: фото

23.12.2020, 15:04
Гражданин Болгарии пытался незаконно вывезти из Украины скрипку Страдивари: фото - Фото
Скрипка Страдивари (фото - пресс-служба МВД)

Гражданин Болгарии пытался тайком вывезти из Украины скрипку итальянского мастера Антонио Страдивари, которой 333 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. 

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Сообщается, что пограничники обнаружили старинный инструмент на пункте пропуска Порубное у границы с Румынией.

Помимо него, мужчина также пытался незаконно вывезти из страны 6 раритетных монет, одна из которых датирована 1780 годом.

Станислав Стороженко
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