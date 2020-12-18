Болгария высылает российского военного атташе за шпионаж
Болгария объявила дипломата посольства России в Софии персоной нон грата за шпионаж. У него есть 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Об этом сообщает болгарское отделение Радио Свобода.
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В посольстве России в Софии заявили, что это их военный, военно-воздушный и военно-морской атташе. Эту должность занимает полковник Василий Сазанович. В РФ назвали высылку "необоснованной".
Как отмечается, изгнание россиянина стало необходимым из-за "действий, несовместимых с его дипломатическим статусом". Нота с таким содержанием была вручена заместителю главы дипмиссии, которого вызвали в здание МИД Болгарии.
По данным генпрокуратуры, российский шпион с 2017 года собирал информацию, в том числе о количестве военнослужащих США, дислоцированных в Болгарии во время учений.
Шпион контактировал с болгарином, который имел доступ к соответствующей секретной информации, и платил ему.
- 23 сентября двое сотрудников посольства России в Болгарии были обвинены в шпионаже. Они искали информацию о планах модернизации болгарской армии и технической пригодности военной техники.
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